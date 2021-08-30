硅谷提出租赁机器人新方案：帮小型工厂一年节省数万美元

根据调查，路透社发现美国硅谷科技产业区针对美国小型工厂劳动力短缺给出了新的解决方案：租赁机器人。

▲ 多家美国机器人创企获融资，向小型工厂出租机器人

租赁机器人模式就是机器人企业制造然后出租机器人，客户按小时或者月度付费，同时机器人企业还负责保养维护出租出去的机器人。

这种模式的出现是因为随着技术进步和用工成本的增加，美国各地的大型工厂购买机器人的数量激增；但规模较小的工厂因为担心购买机器人产生的高昂前期成本，以及工厂中也没有机器人工程人才，所以很少购买机器人。

很多投资者看好租赁机器人这种金融模式，截止到现在今年已有多家机器人创企获得融资。

2021 年老虎环球基金投资科技创企最多

萨曼・法里德（Saman Farid）之前是一位风险投资人，在机器人领域投资了有十多年，他知道将机器人推销进工厂的挑战。

后来，法里德在两家美国风险投资机构 Lux Capital 和 Initialized Capital（美国自动驾驶初创公司 Cruise 的早期投资者）的支持下，成立了租赁机器人公司。

Initialized Capital 的合伙人加里・谭（Garry Tan）认为，更便宜更好的机器人计算机视觉技术和人工智能技术、银行低利率，以及中美供应链紧张的威胁，都将激发人们购买机器人的兴趣。谭说：“它处于推动整个社会发展的三大趋势的中心。”

但有个问题是机器人技术人员和小公司老板之间不一定互相了解，因此美国制造技术协会因为这个问题专门在美国旧金山设立办事处，将各技术人员和各公司老板聚集在一起，增加联系和理解。

支持机器人创企的行业组织美国 Silicon Valley Robotics 说，在过去，资金一直是个挑战。

租赁模式给机器人创企带来了很大的财务负担，这些初创公司会出现合作的制造商终止合同或更换产品的风险，以及小型工厂通常会生产少量定制产品，这些并不值得使用一个机器人。

尽管了解租赁机器人产业发展可能存在风险，一些著名的投资者还是会对其进行投资。

路透社报道称，其中美国投资公司老虎环球基金（Tiger Global Management）是今年到现在最大的科技创企投资者，七个月内投资了三家提供机器人租赁服务的机器人创企，分别是美国仓库自动移动机器人的生产商 Locus Robotics、美国自动焊接机器人制造商 Path Robotics 和美国机器操作机器人公司 Rapid Robotics。

其中，Locus Robotics 是在 2021 年 2 月获得由老虎环球基金和美国投资者 BOND Capital 领投的 1.5 亿美元（约 9.70 亿元人民币）融资，然后，2021 年 7 月美国自动焊接机器人制造商 Path Robotics 获得了由老虎环球基金领投的 1 亿美元（约 6.47 亿元人民币）融资。

8 月美国机器操作机器人公司 Rapid Robotics 获得老虎环球基金领投的融资，领投的还有美国投资公司 Kleiner Perkins，此次共融资 3760 万美元（约 2.43 亿元人民币）。

此外，美国仓库和工厂自动驾驶机器人企业 Fetch Robotics 在七月被美国自动标识公司 Zebra Technologies 收购。

小工厂使用机器人来降低人工成本

路透社还介绍了两个机器人租赁相关的案例，来说明租赁机器人的前景。

鲍勃・阿尔伯特（Bob Albert）的家族在美国芝加哥拥有一个 105 年历史的金属冲压厂 Polar Hardware Manufacturing，他买了 Formic 的 pitch 结构机器人，每小时每个雇佣机器人的价格不到 10 美元（约 64.69 元人民币），而雇佣一般的人类员工每小时需要花费超过 20 美元（约 129.38 元人民币）。

阿尔伯特观察机器人工作，看着机器人机械臂从箱子里捡起一根金属棒，然后放进机器中，将金属棒弯曲成 42 英寸（约 107 厘米）的一个门把手。

他说：“如果机器人工作得非常好，我们会经常使用机器人。”阿尔伯对机器人的初步使用结果很满意。他补充道：“如果机器人不奏效，我们谁都不会好。”

▲ 一天 3 班倒工作使用人工时的累计成本和使用机器人一周工作六天所需的成本对比（来源：Rapid Robotics）

Westec Plastics 是美国加利福尼亚州利弗莫尔的一家家族式的塑料模塑厂，在 2020 年 1 月有了第一台机器人，然后到现在，有了从美国机器人创企 Rapid Robotics 租到的三台机器人：Melvin、Nancy 和 Kim。

第一年每个机器人每月租金 3750 美元（约 24258.75 元人民币），从第二年起，每个机器人每月租金降为 2100 美元（约 13584.90 元人民币）。

这家塑料模塑厂总经理塔米・巴拉斯（Tammy Barras）说：“Melvin 每天可以工作 24 个小时，实现三班倒，这取代了三名全职操作工。”

巴拉斯补充道，仅使用一个机器人，她每年就可以节省大约 6 万美元的劳动力成本。她说：“由于疫情，我们今年不得不大幅提高员工工资。幸运的是，Melvin 没有要求加薪。”

有 102 名员工的巴拉斯提到如今机器人是无法取代人类的，因为机器人只能执行重复性的简单任务，例如拿起塑料圆筒，并在正确的一面印上公司的标识。

Rapid Robotics 的联合创始人兼 CEO 乔丹・克雷奇默（Jordan Kretchmer）透露，他还遇到了一些质疑。他谈道：“很多时候我们一进去，就会看到一个垃圾场，堆着他们在过去购买的机器人。”

克雷奇默补充说：“机器人可以很简单，当它们掌握在合适的人手中时，它们就会工作。”

结语：机器人租赁或扩大机器人使用范围

租赁机器人模式成为不少机器人厂商在尝试的一种盈利模式，让客户花更少的钱就能体验到使用机器人工人的优点，从而使更多客户选择使用机器人。

但是租赁机器人也存在一定风险性，机器人厂商回收成本速度存在不确定性，这个行业能否持续发展下去还有待时间验证。