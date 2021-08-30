美团王兴：坚决落实执行政府指导意见，积极履行社会责任

美团发布了截至 2021 年 6 月 30 日的三个月及六个月业绩。在国内市场的强大内需和二季度的季节性因素带动下，本季度餐饮外卖日均交易笔数同比增长 58.9% 至 3890 万笔，季度骑手成本也同比上涨 52.6% 至 155 亿。

在财报发布后的业绩电话会议上，美团 CEO 王兴表示，在政府对于外卖餐饮平台相关《指导意见》文件下发后，公司管理团队第一时间对文件进行了深入学习，也成立了专项工作小组，对文件中提出的指导意见逐条对照研究、逐条自查自改。“我们将严格按照政府部门的指导意见，积极履行用工责任，更大力度保障不同情形下的劳动者权益。”

据悉，美团已率先响应国家号召，积极参与骑手职业伤害保障试点，防范和化解职业伤害风险，解决骑手工作的后顾之忧。同时，在提升外卖骑手工作体验方面，美团表示将继续按照政策指引方向升级智能订单调度系统，优化路径算法。美团也将通过提供如智能头盔等设备和电池更换服务，确保骑手人身安全，提高工作便利性。

美团表示，还将更大范围倾听骑手诉求和反馈，持续提升骑手工作环境，开展骑手恳谈会、邀请骑手产品体验观及田野调查等多种形式，不断拓展骑手反馈沟通渠道。

此外，为了帮助骑手获得长期的职业发展，美团发起了“站长培养计划”，该项目旨在为高潜力的外卖骑手开辟推广渠道，使他们成为站点管理人员、合作商管理人员等。同时美团还透露，正在与职业院校及国家开放大学合作，免费帮助外卖骑手提升职业技能和学历教育，完善职业转换机制，实现外卖骑手多样化的职业发展目标。

王兴在业绩电话会中表示，“这次国家相关部门出台的政策和意见，给予了美团更明确的方向指引和更清晰的政策路径，也是对即时配送行业、新就业形态的一种支持、肯定，更是一种鞭策。美团一定会努力完善，用自身行动在即时配送行业做出表率，并促进企业自身、即时配送行业、餐饮外卖行业朝着更健康、更可持续的方向发展。”