美团高管解读 Q2 财报：将积极履行职责，更加努力保护骑手权利

北京时间 8 月 30 日晚间消息，美团今日发布 2021 年第二季度业绩报告。

财报显示，美团第二季度 437.6 亿元，同比增长 77%，市场预期 423.57 亿元。第二季度净亏损 33.6 亿元，市场预估亏损 52.5 亿元，去年同期净利润 22.1 亿元。美团上半年营收 807.8 亿元，美团上半年净亏损 82 亿元。

财报发布后，美团 CEO 王兴和 CFO 陈少晖参加了分析师电话会议，对财报进行了解读。

以下为电话会议问答环节主要内容：

高盛分析师 Ronald Keung：目前监管环境下，公司的经营情况如何？有没有做哪些调整？包括各个业务的利润展望有没有出现变化？如何平衡社会责任和业务效率？

王兴：我从宏观角度谈一下这个问题，有很多变化，所以大家会比较担心。监管的变化是有道理的，这是共同富裕的需要，而我想说的是，坚持共同富裕是美团的基因之一，我们集团的名字之中就有这个含义。对于不会讲中文的听众，我想说，“美”有好和更好的意思，“团”的意思是一起，一道，所以集团的名称就包含了“共同创造更好生活”之意。最近出台的，一系列的针对互联网行业的监管措施，涵盖了反垄断，数据安全，社区电商等等方面，监管方的这些措施是回应了公众关切，以及我们合作伙伴的呼声，这其中也包括了商家和骑手。这些监管变化对于互联网平台经济的持续发展和有序成长都有好处，对于促进行业的公平竞争和发展也有好处，而且这些变化不只发生在中国，全球范围内对于互联网和科技行业的监管都在加强。公司将继续强化合规操作，改善内部各业务的管控，深度检视并积极整改相关问题，降低运营风险。

公司一直强调高标准的数据安全和隐私保护政策，而且未来也将继续严格保护用户数据。公司也禁止并反对各类排他性合作，尊重商家选择，紧密关注工作环境和骑手福利。零售业务方面，公司也调整了优先事项和策略，将着眼长远来追求业务的发展，我们对业务的微调必然会对其短期发展造成一定影响，但调整势在必行，并且有助于驱动业务的长期发展。美团从来就不是一家传统的互联网企业，我们赋能线下企业，因此递送网络和零售业务的履约成本非常巨大，公司在这方面的投入也是巨大的，美团从来不会追求短期的盈利，我们更为关注提供长期价值，创造社会产出，帮助人们吃住得更好。合规运营和社会责任对我们公司至关重要。我们的发展目标一致不变，虽然我们在成长过程中也出现了一些不完美之处，但我们会努力纠正可能存在的任何问题，提高自己。我们的目标没有改变，相信我们可以通过技术创新创造更大的社会价值，我们也将创造更充足的，更多高质量的工作机会，为消费者的生活带来便利。我们将帮助加速行业整合，帮助中小商户提高经营效率，创造性地打造各位活跃、开放的多元化的市场, 我们还将继续为消费者带来高效的物流网络，为农村递送，帮助农民增加收入，并为乡村振兴贡献力量。此外，我们也将继续为未来的可持续发展和碳中和努力，利用我们的技术，帮助各行各业的人享受数字经济的好处。

花旗分析师：最新出台的《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》，以及《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》对于公司调整骑手管理和福利有哪些指导意义？

王兴：指导意见公布后，我们的管理团队对文件进行了深入研究，我们认为指南从全局角度考虑了一种新的劳动关系形式，比如骑手方面，指南阐明了各方的权利和义务，并介绍了一系列切实可行的新措施，对于即时服务行业的可持续健康发展非常重要。我们成立了专门的工作组研究指导意见，并且开始自查和内部改进。

目前我们已经解决了一些问题并改进了一些做法，其他的也在进行中。我们将严格按照指导方针进行工作，积极履行职责，更加努力保护骑手权利，改善劳资关系。目前我们已率先响应政府号召，通过积极参与试点项目，购买外卖骑手的职业工伤保险，来预防和解决偶发风险。未来，我们将配合政府为外卖骑手群体提供更完善的福利计划，促进行业高质量健康发展。

在提升工作体验方面，我们将继续按照指导意见，升级我们智能派单系统，采取不同的运营策略来提高递送时间的灵活性，并考虑不利或不可控因素，为骑手在长时间工作休息之余提供合理的休息时间，并引入外卖骑手强制休息。我们将继续为快递员的人身安全提供更好的设备和服务，例如智能头盔、电池更换服务，并提高他们的工作便利性。我们非常关注送餐员的反馈，并继续改善他们的工作环境，亦会通过举办更多的座谈会或体验工坊，来拓宽反馈渠道。

为了帮助外卖骑手规划长期职业发展，我们发起了站长培养计划，为有潜力的外卖骑手开辟了晋升通道，使他们有机会成为站点经理或递送合作伙伴经理等，同时我们正在与职业机构和国家设立的开放教育机构合作，帮助骑手提升他们的职业技能和学历，通过换岗提升他们的职业能力，实现更多元化的职业发展目标。此次有关部门出台的政策和指引，为美团提供了更加成熟、更加清晰的政策路径，这对于外卖行业这种新的就业形式来说是一种动力，我们一定会努力提升自己，用我们自己的行动在行业中以身作则，并促进公司和行业的健康可持续发展。

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