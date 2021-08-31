Zoom 第二季度营收 10 亿美元，净利润同比增长 71%

北京时间 8 月 31 日凌晨消息，视频会议软件开发商 Zoom 今日公布了该公司的 2022 财年第二季度财报。报告显示，Zoom 第二季度总营收为 10.215 亿美元，与去年同期的 6.635 亿美元相比增长 54%；净利润为 3.171 亿美元，相比之下去年同期为 1.860 亿美元；归属于公司普通股股东的净利润为 3.169 亿美元，与去年同期的 1.857 亿美元相比增长 71%。

Zoom 第二季度业绩超出华尔街分析师预期，但对第三季度调整后每股收益的展望未达预期，导致其盘后股价大幅下跌逾 10%。

业绩概要：

在截至 2021 年 7 月 31 日的这一财季，Zoom 的净利润为 3.171 亿美元，相比之下去年同期为 1.860 亿美元；归属于公司普通股股东的净利润为 3.169 亿美元，与去年同期的 1.857 亿美元相比增长 71%；每股摊薄收益为 1.04 美元，相比之下去年同期为 0.63 美元。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和相关工资税、并购相关支出、战略投资收益、参与证券的未分配盈利、以及普通股慈善捐助相关费用），Zoom 第二季度调整后净利润为 4.151 亿美元，每股摊薄收益为 1.36 美元，相比之下去年同期的调整后净利润为 2.748 亿美元，每股摊薄收益为 0.92 美元，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，21 名分析师此前平均预期 Zoom 第二季度每股收益将达 1.16 美元。

Zoom 第二季度总营收为 10.215 亿美元，与去年同期的 6.635 亿美元相比增长 54%，也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，21 名分析师此前平均预期 Zoom 第二季度营收将达 9.9096 亿美元。

Zoom 第二季度营收成本为 2.613 亿美元，相比之下去年同期为 1.922 亿美元。Zoom 第二季度毛利润为 7.602 亿美元，相比之下去年同期为 4.712 亿美元。

Zoom 第二季度运营支出为 4.656 亿美元，相比之下去年同期为 2.831 亿美元。其中，研发支出为 8230 万美元，相比之下去年同期为 4270 万美元；销售和营销支出为 2.71 亿美元，相比之下去年同期为 1.59 亿美元；总务和行政支出为 1.12 亿美元，相比之下去年同期为 8120 万美元。

Zoom 第二季度运营利润为 2.946 亿美元，相比之下去年同期为 1.881 亿美元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和相关工资税、并购相关支出、以及普通股慈善捐助相关费用），Zoom 第二季度调整后运营利润为 4.247 亿美元，相比之下去年同期为 2.770 亿美元。Zoom 第二季度运营利润率为 28.8%，不按照美国通用会计准则的调整后运营利润率为 41.6%。

高管点评：

“在第二季度中，我们首次实现了 10 亿美元的季度营收，同时交出了盈利能力和现金流强劲的表现。”Zoom 创始人及 CEO 袁征表示。“第二季度还标志着，我们向在 UC 平台以外领域扩展的过程中取得了多个里程碑。我们推出了 Zoom Apps，将 50 多个应用直接引入 Zoom 体验，并推出了一体化的数字活动服务 Zoom Events。今天，我们已经是个拥有 50 多万客户和 10 多万名员工的全球品牌，而我们相信，在组织和个人希望重新设想工作、通信和协作之际，这将使我们处于非常有利的地位，能够为其提供支持。”

客户指标：

总营收的驱动因素包括新客户获取和现有客户群的扩张。截至 2022 财年第二季度末，Zoom 拥有：

- 员工人数超过 10 人的客户总数约为 50.49 万个，与去年同期相比增长约 36%；

- 2278 个客户在过去 12 个月中贡献了超过 10 万美元的营收，与去年同期相比增长约 131%；

- 员工人数超过 10 人的客户过去 12 个月的净美元扩张率连续第 13 个季度超过 130%。

现金相关消息：

Zoom 第二季度来自于业务运营活动的净现金为 4.680 亿美元，相比之下去年同期为 4.013 亿美元。Zoom 第二季度自由现金流为 4.550 亿美元，相比之下去年同期为 3.734 亿美元。

截至 2021 年 7 月 31 日，Zoom 持有的现金、现金等价物和有价证券总额为 51 亿美元。

业绩展望：

Zoom 预计，2022 财年第三季度总净营收预计将达 10.15 亿美元到 10.20 亿美元，超出分析师预期；不按照美国通用会计准则的运营利润预计将达 3.40 亿美元到 3.45 亿美元；不按照美国通用会计准则的每股摊薄收益预计将达 1.07 美元到 1.08 美元（在外流通加权平均股票总量约为 3.09 亿股），不及分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，21 名分析师此前平均预期 Zoom 第三季度每股收益将达 1.09 美元，21 名分析师平均预期 Zoom 第三季度营收将达 10.1 亿美元。

Zoom 还预计，2022 财年总净营收预计将达 40.05 亿美元到 40.15 亿美元，其中值符合分析师预期；不按照美国通用会计准则的运营利润预计将达 15.00 亿美元到 15.10 亿美元，不按照美国通用会计准则的每股摊薄收益预计将达 4.75 美元到 4.79 美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，25 名分析师此前平均预期 Zoom 全年每股收益将达 4.67 美元，27 名分析师平均预期 Zoom 全年营收将达 40.1 亿美元。

股价反应：

当日，Zoom 股价在纳斯达克常规交易中上涨 6.69 美元，报收于 347.50 美元，涨幅为 1.96%。在随后截至美国东部时间周一下午 5 点 29 分（北京时间周二凌晨 5 点 29 分）的盘后交易中，Zoom 股价大幅下跌 36.38 美元，至 311.12 美元，跌幅为 10.47%。过去 52 周，Zoom 最高价为 588.84 美元，最低价为 273.20 美元。