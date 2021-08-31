IDC 预计今年智能手机出货增长 7.4%，达 13.7 亿台

北京时间 8 月 31 日早间消息，IDC 公布数据称，智能手机市场还会继续增长，一直持续到 2023 年。

今年全球手机出货量预计将会增长 7.4%，达到 13.7 亿台，2022 年和 2023 年分别增长 3.4%。2021 年 iPhone 的增长速度是 Android 的两倍。虽然全球芯片缺货，不过由于一些顶级品牌很有远见，智能手机供应并未受到太大影响。

再看售价高于 1000 美元的高端市场，今年该市场同比增长 116%，还会继续增长。大流行和德尔塔影响犹在，但消费者仍继续升级到高端手机。因为相比入门级手机买家偏爱 5G 手机，手机 ASP（平均单价）攀升 9%。

2021 年 5G 手机的 ASP 约为 634 美元，2020 年约为 632 美元。4G 手机的 ASP 大幅下降，降到 206 美元，相比去年的 277 美元大降 30%。今年 5G 手机出货量将会达到 5.7 亿台，同比增长 123.4%。增长动力主要是中国，中国占全球 5G 市场的 47.1%，美国以 16% 排第二，印度 6.1%，日本 4.1%。到 2022 年结束时，5G 手机将会占全球手机出货的一半还要多，份额达到 54.1%。