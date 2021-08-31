彭博社：苹果将为 iPhone 开发紧急卫星通讯，但 2021 年不太可能推出

IT之家 8 月 31 日消息 郭明錤等分析师此前预测，苹果 iPhone 13 硬件规格可能将支持低轨道卫星通讯。如果苹果开启相关软件功能，当 iPhone 13 使用者不在 4G 或者 5G 覆盖范围内时，手机也能通过卫星通讯实现上网和打电话等。

而彭博社的消息也称，苹果正在为 iPhone 开发卫星通信功能，允许用户在紧急情况下发送文本。该功能还允许 iPhone 用户在没有蜂窝网络覆盖的地区报告崩溃和其他紧急情况。

据报道，将至少有两个应急功能依赖于卫星网络，虽然卫星技术已经投入使用多年，但这些功能不太可能在 2021 年推出。

第一个功能是通过卫星发送紧急消息，旨在让用户在没有可用信号时使用卫星网络向紧急服务和联系人发送短信，它将作为第三种通信协议与短信和 iMessage 一起集成到消息应用程序中。它将具有灰色消息气泡而不是绿色或蓝色，并且消息长度将受到限制。

苹果内部代号为 Stewie 的卫星短信工具将限制消息的长度缩短。即使启用了免打扰设置，短信也会自动发送到紧急联系人的手机。苹果计划将让用户通过输入“紧急 SOS”来发送消息。除了发送文本外，该服务也可能拨打电话。

第二个功能将让用户使用卫星网络报告重大紧急情况，如飞机失事和火灾。它将类似于美国的“911”呼叫，除了提醒紧急联系人之外，还可以提供用户位置和医疗 ID 等信息。

IT之家了解到，报道称，iPhone 的卫星通信功能将仅限于“危急情景”，并且不会替代发短信和通话蜂窝网络。

苹果不会在每个国家/地区推出卫星功能，它们的可用性将取决于当地法规和卫星位置。开启该功能时，系统将要求用户走到户外并朝指定方向前进，以帮助 iPhone 连接到卫星，iPhone 可能需要长达一分钟的时间才能与卫星成功通信。