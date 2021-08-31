研究：谷歌、Facebook 和微软游说欧洲政府花钱最多

北京时间 8 月 31 日早间消息，本周二发布的一项研究结果显示，在欧洲，谷歌、Facebook 和微软是政府游说支出排名前三的公司。欧洲正在推动新立法限制美国科技巨头，而美国科技公司正在努力应对这一局面。

开展这项研究的机构“企业欧洲观察”和“游说控制”警告称，这些公司的活动应该给欧盟的政策制定者敲响警钟，他们应当进一步收紧法律起草和游说的规则。报告称，科技行业的游说支出甚至超过了制药、化石燃料、金融和化工行业，而这些行业以往在政府游说活动中占主导地位。

研究报告指出：“大型科技公司和整个数字行业的游说投入不断上升，表明了这个行业在社会中巨大并日益增强的角色。”“在关于如何为数字平台构建新规则的讨论中，这些平台能够利用游说火力确保自己的声音，而不是反对和批评的声音被听到。这一点应当引起关注，并且值得担忧。”

研究发现，612 家公司、团体和协会每年花费超过 9700 万欧元（1.144 亿美元），对欧盟的数字经济政策进行游说。研究采用的数据是由相关企业自行提交给欧盟透明度登记机构的，截至今年 6 月中旬。

根据这项研究，谷歌以 575 万欧元排名第一位。二到六名分别为 Facebook 550 万欧元，微软 525 万欧元，苹果 350 万欧元，华为 300 万欧元，亚马逊 275 万欧元。

谷歌在一封电子邮件中回应称：“我们有明确的政策来保护我们所赞助个人和组织的独立性，包括要求披露资金的来源。”微软则表示：“欧盟一直是并将继续是微软的重要利益相关方。对于欧洲的政策制定者，我们希望成为有建设性、透明的合作伙伴。”Facebook、苹果和亚马逊没有做出回应。

科技行业的游说活动主要集中于两项立法。其中，“数字市场法案”列出了科技巨头应该做什么，不应该做什么。“数字服务法案”要求平台型公司采取更多措施，监管平台上的内容。

对于科技行业与欧盟委员会的接触，这项研究提出了警告。在欧盟委员会就这两项立法草案举行的 270 次会议中，有 3/4 都有游说者的参与。研究报告还提到了贸易和商业协会、智库，甚至政党在推销科技行业自己故事时所发挥的作用。