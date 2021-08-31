Uber 为加拿大业内零工司机提出福利模式

北京时间 8 月 31 日早间消息，据报道，Uber 在本周一提出了一项计划，为加拿大的通过移动端应用程序接单的打车和送餐司机设立灵活的福利基金。这项计划规定，所有零工经济平台将可以共享工人的工作时长与收入数据。

该公司在一篇博文中概述了其初步建议，其主要内容为，该基金将为零工经济从业者提供现金福利，用于退休金或人寿保险，或用于支付加拿大全民医疗保健系统未涵盖的教育、牙科和其他健康福利。

Uber 在这篇博文中表示，这个福利基金将由加拿大各省政府启用，但是将由各个打车出行企业或是外卖送餐企业负责管理。该公司并未透露具体的细节。

各家公司将分享司机的工作时长和收入数据，并按比例将该基金支付费用。如果工人达到了一定的门槛，就有资格享受基金福利，但是 Uber 周一发布的提案没有披露这个门槛。

Uber 在一份声明中表示，该公司欢迎其他行业参与者一起进行讨论，并补充说福利基金是加拿大安大略省政府最近提交的文件的一部分。

其竞争对手 DoorDash 也在一份声明中表示，该公司欢迎其他希望为工人提供福利同时保持其灵活性的利益相关者，但是该公司并没有直接评论 Uber 提出的计划。Lyft、Just Eat 和 Grubhub 没有立即回应置评请求。

Uber 称他们主张在各地设立福利基金，但是该公司也表示，劳动法、社会安全网和文化之间的差异意味着他们将在不同的国家内采取不同的方法，该公司在周一提出的提案是针对加拿大量身定做的。

过去很长一段时间内，零工经济企业都在遭到猛烈的批评，因为这些将司机视为独立承包商，而并非工人，因此没有为劳动者提供足够的福利和保护。许多立法者表示，这些零工经济从业者应该被重新分类为正式雇员。这些企业还在加拿大和美国等地面临着多起诉讼，他们都遭到了工人归类不当的指控。

此前，多家零工经济企业曾拒绝了对工人重新分类的要求，称调查显示他们的大多数工人都不希望成为正式雇员。

最近几年来，这些企业提出了有限的福利模式，即在为工人提供一定福利的同时，保持其承包商身份，包括在加利福尼亚州，去年投票者批准了这样的提案。

企业有时会认为，由于许多司机会同时为多个平台工作，因此分摊利益的问题会变得非常复杂。

在今年 3 月份发布的一篇博文中，Uber 首次概述了其加拿大提案，该公司主张在全行业范围内进行改革，使每家公司都接受相同的标准。