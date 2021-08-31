美股涨跌不一：苹果上涨 3% 市值超 2.5 万亿美元，中通、百世涨逾 6%

北京时间 8 月 31 日消息，今天美股涨跌不一，标普 500 指数、纳指再创新高，道指小幅下跌。有分析师称今年科技股还能再涨 7% 至 10%。截至收盘，道指跌 55.96 点，跌幅为 0.16%，报收 35399.84 点；标普 500 指数涨 19.42 点，涨幅为 0.43%，报收 4528.79 点；纳指涨 136.39 点，涨幅为 0.9%，报收 15265.89 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 理想汽车亏损收窄 32% 预期 Q3 出货量将超过蔚来

理想汽车昨晚发布了第二季度财报，净亏损由上年同期的 3.452 亿元收窄 32% 至 2.355 亿元，每股亏损由 2.71 元收窄至 0.26 元。调整后每股亏损为 0.07 元，不及华尔街预期的盈亏平衡。在交付量增长拉动下，总营收增长 158.8% 至 50.4 亿元，超过华尔街预期的 46.8 亿元。

理想汽车预计第三季度交付量将介于 2.5 万至 2.6 万辆之间，比上年同期增长 189% 至 200%；营收介于 10.8 亿至 11.2 亿美元之间，比上年同期增长 178% 至 189%。相比之下，蔚来 8 月 12 日预计第三季度交付量将介于 2.3 万至 2.5 万辆之间，同比增长 88% 至 105%。营收将介于 13.8 亿至 14.9 亿美元之间，比上年同期增长 97% 至 113%。

盘前交易中理想汽车一度上涨 2.9%。常规交易中理想汽车跌 0.31 美元，跌幅为 1.06%，报收于 29.03 美元。

▲ 知乎月活同比增长 46.2% 净亏损扩大 176%

知乎今天发布了第二季度未经审计财报，平均月活用户达到 9430 万，同比增长 46.2%；平均月付费会员达到 470 万，同比增长 121.1%。总营收为 6.384 亿元，同比增长 144.2%。经营亏损为 3.505 亿元，上年同期为 1.577 亿元。净亏损为 3.211 亿元，上年同期为 1.161 亿元，同比扩大 176%。截至 2021 年 6 月 30 日，知乎持有的现金、现金等价物、受限现金和短期投资为 77.031 亿元。

知乎预计第三季度总营收将介于 8.15 亿至 8.2 亿元之间。

常规交易中知乎跌 0.16 美元，跌幅为 1.64%，报收于 9.6 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 苹果收购 Primephonic 明年要推古典音乐应用

苹果已收购古典音乐流媒体服务 Primephonic，计划明年推出一款古典音乐应用。Primephonic 的播放列表和音乐将于未来数月整合在 Apple Music 中，其服务将于 9 月 7 日关闭，用户可以免费获得 6 个月的 Apple Music 服务。自 2015 年推出 Apple Music 以来，苹果已完成数起收购交易强化该服务，例如 2018 年收购音乐识别应用 Shazam，但在流媒体音乐服务领域，苹果面临来自 Spotify 的激烈竞争。苹果没有披露收购 Primephonic 的价格。

最新泄露的消息显示，即使没有手机信号，iPhone 13 也能打电话和收发短信。由于配置定制的高通 X60 基带芯片，iPhone 13 可以直接与低地球轨道卫星连接。据消息一向可靠的分析师郭明錤 (Ming-Chi Kuo，音译) 透露，卫星通讯服务不需要新协议或额外付费。

常规交易中苹果涨 4.52 美元，涨幅为 3.04%，报收于 153.12 美元。

▲ 今年 Alphabet 涨幅累计达 65% 近 2 万亿市值仅次于苹果微软

常规交易中 Alphabet 上涨 18.38 美元，涨幅为 0.64%，报收于 2909.39 美元，创下有史以来新高，8 月份涨幅累计超过 7%。这将是 Alphabet 股价连续第 8 个月上涨，自 2009 年（连续上涨 10 个月）以来连续上涨时间最长。今年以来 Alphabet 股票回报率达到 65%，远超其他大盘科技股，其市值也接近 2 万亿美元，只有苹果、微软市值超过 2 万亿美元。

Alphabet 股价上涨得益于数字广告市场的普遍反弹。Centre 资产管理公司首席投资官詹姆士・阿巴特（James Abate）说，“最近一个季度的情况表明，Alphabet 股价上涨的原因，是数字广告行业基本面的改进。除非利润率或销售增长的趋势戛然而止，Alphabet 的市值将会继续增长。”

Alphabet 股价的上涨轻松超过其他大盘科技股和大盘。标普 500 指数和纳指今年累计上涨约 21%，微软和 Facebook 涨超 36%，苹果涨幅约为 15%，亚马逊涨幅仅约为 5%。