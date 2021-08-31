特斯拉在印度获进口关税降低支持：进口车或在几个月内开售

北京时间 8 月 31 日早间消息，据报道，印度联邦公路运输部长尼廷・加德卡里（Nitin Gadkari）对特斯拉表达支持，他认为特斯拉应该享受更低的进口关税，以便测试这款汽车在印度市场的需求。

此前有消息称，特斯拉开始安排与供应商达成交易，从而在其 18 年历史中首次在印度制造和销售汽车。而现在，特斯拉似乎也即将获得印度的汽车进口授权。据报道，特斯拉已经在与几家公司进行谈判，在印度国内获得各种汽车零部件的供应渠道。特斯拉希望能锁定电气和机械部件以及各种汽车零件的供应，例如挡风玻璃、差速制动器、齿轮、电动座椅和仪表板。

据印度《经济时报》报道，Sona Comstar、Sandhar Technologies 和 Bharat Forge 都在与特斯拉洽谈汽车零部件供应协议。

现在，特斯拉又得到了加德卡里的支持。加德卡里正在推动降低印度的进口关税，以便特斯拉能够测试其车辆的市场需求 —— 这正是该公司在过去几个月提出的想法。

加德卡里对印度《经济时报》说：“如果他们必须在这里制造，他们需要一些数字作为参考，如果你对汽车征收如此高的进口关税，那根本没有人能测试市场需求。”

特斯拉尚未就其在印度国内生产汽车一事发表官方声明，但该公司 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）多年来一直在暗示这种可能性。他最近暗示，如果特斯拉能够通过进口测试需求，该公司就愿意在印度建立一个永久生产基地。出于经济原因，印度政府官员并不热衷于这个想法，他们更偏爱本土制造商。但谈判已经开始向前推进，如果一切按计划推进，特斯拉似乎再过几个月时间就可以测试自己的销售能力。

所有非印度本土生产的汽车都要上缴进口关税，低于 4 万美元的汽车需缴纳 40% 的关税，而任何高于此价格的车辆均需缴纳 100% 的关税。这导致民众难以负担进口车的高昂价格。

在销售数据证明印度市场具备可持续需求之前，马斯克不愿承诺在印度建立超级工厂。他表示，特斯拉在该国建立制造工厂的唯一途径就是通过进口车测试销售状况。但印度政界人士反驳说，该国无法通过“为某家公司量身定制”的激励措施来减免进口关税，但特斯拉在游说活动中表示，所有电动汽车制造商都有资格获得减税。

印度政府官员随后表示，特斯拉想要享受进口关税减免的唯一方法，就是承诺在该国建造一座超级工厂。这导致沟通一度陷入僵局。

一周后，考虑到降低进口电动汽车关税可能带来的好处，印度政府官员又重回谈判桌。大众汽车等其他汽车制造商也支持这一想法，但印度官员或特斯拉尚未就谈判进展发表官方声明。

由于供应商明显在与特斯拉进行谈判，而且还有人在该国发现了几辆正在测试的特斯拉汽车，现在又得到了交通部长加德卡里的支持，特斯拉汽车有可能在几个月内在印度正式开售。