国外评测人员：特斯拉矩形方向盘不能换姿势，按钮反人类

北京时间 8 月 31 日早间消息，今年 1 月份，特斯拉宣称要重新发明方向盘。方向盘由此前的圆形改为平底矩形方向盘，特斯拉称为“yoke steering”，Model S 和 Model X 都会引入。现在新版汽车已经上路，新方向盘已经亮相，到底如何呢？

7 月份评测人员 Marques Brownlee 公布视频，介绍新款 Model S Plaid 的方向盘。新方向盘似乎完全与驾驶背道而驰，操作时手只能握住一个地方，有时很不方便，比如平行停车。如果你想将一只手放在方向盘上方，或者想变换一下姿势，抱歉，做不到。Marques Brownlee 认为上面的缺点还不是什么大问题，习惯习惯就能适应，真正的问题在于方向盘上的按钮。

引入新方向盘之后，许多用传统按钮操纵的基本功能要用触摸感应按钮控制，比如转向灯、车头灯、雨刮。Marques Brownlee 驾驶汽车开了几百英里之后，转向时还是容易误按按钮。

还有一点也让 Marques Brownlee 不满意，那就是喇叭控制按钮的位置。传统汽车会将按钮放在方向盘正中央，而特斯拉喇叭要用方向盘上的触摸式按钮控制。驾驶者已经养成肌肉记忆，老式喇叭控制方式很好，遇到危险时拍一下就行了。到了特斯拉汽车居然要用小小的触摸感应按钮控制，真的很复杂。

新方向盘难道没有优点吗？当然也有。Marques Brownlee 说坐在新方向盘后视线更好，而且新设计看起来很有未来感，很酷。尽管如此，相比触摸感应按钮，传统按钮可能还是更实用一些。