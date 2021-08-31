联想 YOGA 27 2021 一体机宣布 9 月 1 日开启预约预售，9 月 9 日正式开售

IT之家 8 月 31 日消息 联想在 7 月底发布了 YOGA 27 2021 一体机，采用 AMD 处理器、显卡、芯片组。

今日，联想公布了该一体机的发售日期： 9 月 1 日开启预约预售，9 月 9 日正式开售，首发价 6199 元起。

IT之家了解到，联想 YOGA 27 2021 在屏幕方面沿用了去年的“配方”，27 英寸的 4K UHD 屏幕分别提供两种不同的色域选项，分别是 99％ DCI-P3+99％ Adobe RGB 的广色域屏幕和 100％ sRGB 的高色域屏幕，前者因为采用量子点技术，亮度为 300nits；后者的亮度可达 350nits。

YOGA 272021 一线连模式支持易旋转特性，比如说当笔记本通过“一线连”USB-C 连接 YOGA 27 2021，依然可轻松通过“易旋转”实现输出画面的自动旋转，也就是让笔记本输出在 YOGA 27 2021 屏幕上的画面也可以自动旋转。

其次是将 YOGA 27 2021 在关机情况下的 PD 充电功率提升到了 95W，性能方面，YOGA 27 2021 采用的 AMD 锐龙 5000 系列标压处理器采用了全新的 Zen 3 架构，单核性能相较于去年的锐龙 4000 系列有很大的提升，而多核性能方面得益于加强了的散热系统，在约 77W 的高性能释放下能够实现 15％以上的性能提升。

更为重要的是，联想首次在一体机上引入了高性能“3A 平台”—— 即采用 AMD 的 CPU+AMD 的显卡 + AMD 的芯片组。Radeon RX 6600M 采用 AMD 最新的 RDNA 2 架构，由台积电 7nm 制程打造，拥有较好的能效比。在 YOGA 27 2021 强劲的散热系统和独显直连的双重加持下，这颗 RX 6600M 可以用 100W 的性能释放发挥出完整的性能。

另外还有一点升级的是，YOGA 27 2021 在之前丰富接口配置的基础上，新添加了一个 HDMI 输出接口，在使用 YOGA 27 2021 的时候，依然可以再扩展第二块屏幕来进一步“提高生产力”。

首发将上线两个版本，分别为：

R5 集显高色域屏首发价 6199 元：

R5 5600H+Radeon Graphics+16GB RAM+256GB SSD+1TB HDD+4K 100％ sRGB 高色域屏

R7 独显高色域屏首发价 8999 元：

R7 5800H+RX 6600M+16GB RAM+512GB SSD+2TB HDD+4K 100％ sRGB 高色域屏