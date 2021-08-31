谷歌母公司旗下 Wing 无人机快递订单量即将突破 10 万大关

北京时间 8 月 31 日早间消息，据报道，美国谷歌公司的兄弟企业、Alphabet 旗下的 Wing 之前已经进入了无人机快递送货领域，该公司这一业务即将创造一个里程碑 —— 无人机即将递送出第 10 万件包裹。

创造新纪录

Wing 公司无人机快递最繁忙的地区是澳大利亚的 Logan 市。最近该地区的业务创造了一个内部新纪录，每周递送 4500 个商品包裹。

该公司一名高管表示，无人机把包裹递送到客户家中的效率正在提升，未来将会比现有的系统更加高效。

Wing 公司负责市场营销和公共沟通的高管乔纳森・巴斯（Jonathan Bass）表示，公司非常有信心让无人机快递的成本低于传统地面快递，同时在未来变得更加盈利。巴斯表示，外界可以从 Wing 在澳大利亚当地的运营展开联想，无人机快递业务全世界的城市和郊区地区都拥有广阔的发展空间。

巴斯表示，当前，美国和其他国家地区的监管机构正在对无人机市场提出更高的监管要求，不过这并不影响 Wing 公司业务的快速发展。除了在澳大利亚 Logan 的试验性运营之外，公司还计划在美国弗吉尼亚州和芬兰赫尔辛基构建和扩大业务。

监管挑战

今天，无人机正在各行各业发挥更重要的作用，而在无人机快递领域，行业发展目标是能够完成更多日常性商品的配送，比如配送三明治、咖啡，或是烤鸡。与此同时，美国等国家的监管机构也面临如何监管这一新兴行业的挑战。

美国的空域监管机构是联邦航空管理局，面对无人机市场的发展，联邦航空局最近刚刚出台了一套技术标准，即如何使用无线电信标对飞行中的无人机进行跟踪。在过去几个月时间里，联邦航空局还召集了一些行业代表人士，共同制定监管体系来保证和规范无人机在长途飞行时的安全性。

多家公司已经瞄准了无人机快递市场，除了 Wing 公司之外还有亚马逊旗下的航空物流快递业务“Prime Air”，以及美国老牌快递巨头联合包裹公司。这些公司过去已经从联邦航空局获得了批准，可以在美国一些地区进行无人机快递试验。

在美国市场，Wing 目前在弗吉尼亚州的克里斯琴斯堡进行无人机快递试验，但是由于联邦航空局的限制性政策，该公司配送商品有限，其中包括饼干和图书馆书籍等。高管巴斯没有提供美国地区无人机快递业务的统计数据。

免费配送

巴斯预测，公司在弗吉尼亚州和芬兰的业务将会扩张。另外，在澳大利亚堪培拉的另外一个试验分支机构，无人机快递业务也在快速增长，目前每天递送的包裹超过了 1000 个。

Wing 公司并未对外披露详细的财务数据。巴斯介绍说，目前所有的无人机快递都是免费服务，“我们正在为未来的增长投资。”

据报道，Wing 无人机快递最火的商品是咖啡。去年在 Logan，该公司一共配送了 10000 次咖啡。

该公司介绍说，即将突破的十万次订单业务大关指的是消费者完成的真实商品交易次数，并不是实际无人机配送飞行的次数。

另外一个比较受欢迎的无人机配送商品是烤鸡。烤鸡也是 Wing 配送无人机所配送商品的重量上限。巴斯介绍说，该公司的无人机外观酷似“一半直升机、一半飞机”，配送距离是大约 10 公里，可以配送 3 磅（相当于 1.36 公斤）重的商品。

Wing 公司表示，要实现全球范围内提供日常商品的配送还有很多年的时间，不过目前进行的试验性运营结果令人鼓舞。

目前，消费者可以在网上下单，购买无人机配送的商品。Wing 公司已经使用计算机系统实现了业务的自动化运营，该公司计算机可以模拟计算出最佳的飞行路线，另外，某一个工作人员可以同时监控多架正在执行送货任务的无人机。

巴斯介绍说，整个配送系统以及无人机、零部件的成本相对较低，很快就可以在一个地方构建无人机快递业务。公司预计，假以时日，无人机快递的物料成本和运营成本都将大幅低于传统地面快递。