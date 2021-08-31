马斯克：我的公司全球大约共有 11 万名员工

新浪科技讯 北京时间 8 月 31 日早间消息，据报道，埃隆・马斯克最近在推特上分享了一条非常有趣的消息 —— 现在他的公司在全球雇佣了大约 11 万名员工。鉴于特斯拉、SpaceX 和马斯克的其他企业还只是刚刚起步，这一数字还是相当引人瞩目。

马斯克更新推特是回应推特上有人询问他的公司是否已经达到雇佣 10 万员工的里程碑。马斯克的回应表明，他的公司不仅达到了雇佣 10 万员工的目标，而且已经超过了这个目标。

马斯克没有透露他的公司全球员工人数情况的更多细节，不过很有可能他的大部分员工位于美国和中国。毕竟，作为马斯克最大的公司之一的特斯拉在这两个国家拥有正在运行中的汽车生产工厂。

特斯拉在欧洲和美国得克萨斯州的两个新工厂还未开工，鉴于此，在不久的将来，特斯拉的全球员工人数可能会以更快的速度增长。位于柏林的特斯拉超级工厂预计将于今年晚些时候开始在德国生产 Model Y 系列, 得克萨斯州超级工厂的情况也是如此。这两家工厂预计将雇佣数千名工人，以提高汽车产量，并启动自己的专属电池工厂。

需要指出的是，马斯克提到的大约 11 万名员工只是他的公司本身直接雇佣的员工。与他的项目相关的间接岗位数量，比如特斯拉的供应链，可能更令人印象深刻。

马斯克的其他公司，如 SpaceX 和无聊公司（The Boring Company），也在扩大员工规模，尝试更雄心勃勃的项目，比如星际飞船项目和维加斯环路隧道扩展（Vegas Loop）项目。Neuralink 等与马斯克相关的其他公司也在积极招聘以扩大员工规模。