三星 Galaxy S21 FE 发布日期曝光：下周推出，延续低定价策略

去年，三星首次在 Galaxy S20 系列上带来了俗称廉价版的 Galaxy S20 FE 机型，其配备了与顶级旗舰相同的核心配置，但售价却更低，因此受到了不少消费者的青睐。在三星 GalaxyS21 系列上市后，很多网友也开始期待全新的三星 GalaxyS21 FE 的到来，截至目前已得到非常详细的曝光。现在有最新消息，近日有外媒进一步透露称，三星最早可能会在下周推出这款爆料已久的小屏旗舰。

据外媒最新发布的信息显示，有来自三星内部的人员透露称，全新的三星 Galaxy S21 FE 最早有望在下周亮相，并表示可能的发布日期会在 9 月 8 日（下周三）。值得注意的是，该机此前已出现在 Google Play，并获得了多国认证，而官方此前也晒出了该机开学季的宣传海报，预示着该机确实将在近期与大家见面。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 FE 将配备一块 6.4 英寸 Super AMOLED 屏幕，分辨率 1080 x 2400，支持 HDR10+，考虑到 S20 FE 搭载的是前旗舰处理器骁龙 865，因此 S21 FE 很有可能搭载的是骁龙 888 或者自家的 Eyxnos 2100。将前置 3200 万像素摄像头，后置 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 800 万像素长焦镜头，支持三倍变焦拍摄。此外，该机将内置 4500mAh 电池，并支持 25W 快充，还支持 IP68 防水。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 FE 5G 版将有望在下周与大家见面，将延续去年 S20 FE 的低定价策略，甚至有外媒预测 S21 FE 的定价也会比 S20 FE 便宜一些。更多详细信息，我们拭目以待。