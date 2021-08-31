台媒：台积电涨价，手机和服务器买家压力最大

台积电涨价传闻持续引发业内关注，供应链称，涨价将给智能手机和服务器买家带来最大压力，但对想要买车的人影响不大。

据中国台湾地区经济日报报道，通过供应链可知，台积电此番涨价，智能手机、汽车、数据中心的成本都会上升，但程度将取决于每种设备的半导体含量。

对于汽车来说，芯片成本占总制造成本比例相对较小，2020 年新车使用的半导体价值大约在 550 美元左右，仅占平均售价的 2%，即使芯片涨价 20%，汽车成本也只增加了略超 100 美元，电动车需要的芯片数量大约为燃油车的两倍多，增加的成本也不超过 1%。

智能手机情况则完全不同，以 iPhone12 为例，材料成本约为 370 美元，芯片成本则达到 210 美元，占其定价（829 美元）比例超过 1/4，因此如果芯片涨价 15%，成本就要扩大到 30 美元 241.5 美元，对于苹果来说，就很可能需要提高售价才能维持利润率。

服务器的情况更为严峻，一台售价 7500 美元的服务器中，大概有价值 4800 美元的半导体，其中 CPU 成本就达到了 2100 美元，占售价的 2/3，即使芯片只涨 10%，也会使得售价增加 7%-8%。

不过实际情况会比预想的稍好一些，因为大多数服务器芯片的供应商是英特尔、三星、SK 海力士和美光，而不是台积电。不过像 AMD 和英伟达的很多芯片就是由台积电代工，受到的影响更大。

此外对于台积电据称将涨价 10% 的先进制程来说，最先受影响的苹果、联发科、高通和其他公司的智能手机芯片，后者很有可能将增加的成本转嫁给客户，进而影响到手机买家。对于需要采购服务器的企业来说，控制预算的压力也会很大。