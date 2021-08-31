消息称苹果 iPhone 13/Pro 备货受到影响，因两家重要零部件厂商受到疫情波及

8 月 31 日消息，据国外媒体报道，爆料人士上周透露，分析师和研究机构预计将重回 9 月份发布的 iPhone 13 系列智能手机，将在 9 月 14 日发布，9 月 17 日开始接受消费者的预订，9 月 24 日开始发售，苹果在 9 月 7 日，将对外发布发布会的邀请函。

但在即将进入 9 月份、距离爆料人士透露的发布时间仅两周的紧要关头，却出现了重要零部件供应商受到疫情波及，可能影响 iPhone 13 备货的不利消息。

从外媒的报道来看，受到疫情影响的，是多层陶瓷电容器（MLCC）供应商村田制作所和太阳诱电。虽然目前还不清楚这两家厂商向苹果供应的具体零部件，但他们的主要产品多层陶瓷电容器，是电子产品广泛使用的基础元件，iPhone 等苹果产品也不例外，这两家公司也在苹果的供应商名单中。

外媒在报道中提到，村田制作所是全球多层陶瓷电容器的主要供应商，占到了全球供应量的 40%，他们旗下的一座工厂，在上周已因疫情暴发而关闭。他们旗下最大的工厂位于日本福井县，这一工厂已报告了 98 例确诊病例。

太阳诱电在 8 月份也受到了疫情的影响，由于马来西亚要求工厂仅保留 60% 员工，导致他们位于马来西亚工厂的产能，仅超过 80%，未能满负荷运营。

外媒在报道中还提到，由于产出减少，太阳诱电已将交货的时间延长 5-10 天，通常他们交货的最长时间为 45-55 天。而寻找接种疫苗的卡车司机、处理货运飞行程序工作的增加，也对交货造成影响。