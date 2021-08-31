科学猜想：外星人可能正在用“戴森球”收集黑洞的能量

北京时间 8 月 31 日消息，据国外媒体报道，技术先进的外星人可能会用某种巨型结构 —— 类似于科学家假想的“戴森球”—— 从黑洞中获取能量。一项新的研究认为，这种球体结构可能会以特殊的方式发出辐射，让地球上的望远镜发现宇宙其他地方存在智慧生命的证据。

戴森球是一种假想的人造结构，以球形围绕一颗恒星，从源头捕捉该恒星的光线并获取能量。这个概念最早是由美国理论物理学家弗里曼・戴森在 20 世纪 60 年代提出。科学家在新研究中指出，某些能够进行星际旅行的外星文明可能已经制造出了戴森球；这些文明零散分布于恒星系统中，需要借助类似戴森球的技术来满足不断增加的能量需求。

天文学家现在开始思考能否围绕黑洞而不是恒星建造一个戴森球。

黑洞其实是天空中最明亮的物体之一，尽管我们通常认为黑洞是黑暗的、吞噬一切的，但黑洞可以辐射出令人难以置信的能量。当物质落入黑洞时，通常会形成一个圆盘，就像水绕着排水口旋转一样。

当这个圆盘中的气体和尘埃旋转并相互碰撞时，由于摩擦生热，其温度有时可达数百万摄氏度，从而发出 X 射线辐射。巨大的能量束也可以从黑洞的两极发射出来。由于黑洞将巨大的质量挤到极小的空间内，因此它们比恒星小得多，可能更容易被包围起来，选择“在黑洞周围建造戴森球”的外星文明可以节省很多材料。

外星人可以将一颗大型卫星置于黑洞的稳定轨道上，然后使用类似于太阳能电池板的东西收集 X 射线能，他们也可能围绕黑洞建造一个环状结构，或者用平台将黑洞完全包围起来，就像弗里曼・戴森最早提出的概念一样。当然，这些设想中的结构一个比一个复杂，真正实现需要克服难以想象的挑战。

无论如何，黑洞能够辐射的能量是太阳这样的恒星的 10 万倍，这意味着能驾驭黑洞的物种会获得更多的能量。这项研究于 7 月 1 日发表于《皇家天文学会月刊》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。

正如弗里曼・戴森在他 1960 年的论文中所指出的那样，宇宙天体的能量在被吸收和使用后，必须再辐射出去，否则就会积聚起来，最终熔化戴森球。研究人员表示，这种能量会转移到更长的波长，因此黑洞周围的戴森球可能会以紫外线或红外线的形式释放出一种难以解释的能量信号。

包括美国国家航空航天局（NASA）的天基广域红外巡天探测器（WISE）和位于夏威夷的 Pan-STARRS 望远镜在内，一些仪器在对夜空进行详细的巡天观测时，已经记录了数十亿个天体，如果黑洞周围的戴森球真的存在，其活跃迹象可能已经被这些探测器记录下来了。

研究团队目前正在开发一种算法，可以在这些数据库中搜索并寻找可能指示戴森球的特定证据，无论发现什么结果，这样的搜索都可能带来好处，即使没有发现戴森球，你也可能会在这个过程中发现一些有趣的东西。

当然，对于外星工程师而言，黑洞会带来独特的挑战。从能量产生过程角度，黑洞往往不如恒星稳定。尽管它们会持续发出辐射，但是当吸积盘中的物质被消耗更多或更少时，黑洞往往会突然爆发，随后保持一段时间的平静，外星文明可能要非常小心黑洞能量的大规模爆发，这可能会破坏围绕其运行的巨型结构。

不过，研究人员表示，如果有外星智慧生命在寻找比恒星更强大的东西，那很可能就是黑洞。