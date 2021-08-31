尘埃落定，瑞萨电子完成收购 Dialog

8 月 31 日，瑞萨电子宣布，已完成对 Dialog 的收购。

瑞萨电子并宣布，自 2021 年 10 月 1 日起，其执行官发生变化，并重新分配汽车解决方案业务职能，以利用瑞萨电子和 Dialog 的优势。

Tomomitsu Mauka 将于 2021 年 9 月 30 日卸任高级副总裁兼汽车解决方案业务部副总经理，Vivek Bhan 将接任。Vivek Bhan 曾担任 Dialog 的高级副总裁兼总经理，领导定制混合信号 (CMS)。

另外，瑞萨电子称该公司的汽车解决方案业务的职能将重新分配，自 2021 年 10 月 1 日起生效。汽车解决方案业务部门将包括销售、汽车业务管理和汽车新业务创建职能以及数字产品业务、A&P 产品业务两项核心产品业务由片冈武和 Vivek Bhan 领导。

公开资料显示，Dialog 是创新的高集成度和高能效混合信号 IC 提供商，主要为物联网，消费电子产品以及汽车和工业终端市场的高增长细分市场中的众多客户提供服务。

瑞萨电子在汽车 MCU 领域有着全球 30% 的市占率，Dialog 的强项则是电源管理芯片设计和低功耗蓝牙耳机。

今年 5 月，瑞萨电子表示，将通过新股发行筹集 2185 亿日元（约 19.9 亿美元），为 60 亿美元收购 Dialog 提供资金。