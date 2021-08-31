外媒：现代和起亚计划在新一代电动汽车上使用碳纳米管加热器

8 月 31 日消息，据国外媒体报道，现代汽车集团旗下两家子公司现代汽车和起亚汽车正计划在新一代电动汽车上使用更高效的碳纳米管（CNT）加热器。目前，这两家公司正在与供应商 Kwangjin Wintec 和 Teraon 合作开发 CNT 加热器。

据外媒报道，CNT 加热器的传热率是使用热敏电阻的 PTC 加热器的三倍，可以提高电动汽车的行驶距离。

据悉，这并不是媒体第一次报道这一消息。在 6 月底，外媒曾报道称，现代汽车和起亚汽车正考虑在他们的下一代电动汽车上采用高效的碳纳米管加热器。