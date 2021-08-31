丰田撞人自动驾驶小巴恢复运营：停车必须手动，安全员增加一倍

撞上残奥会选手之后，丰田自动驾驶汽车重新上路了。
丰田最新回应：
自动驾驶没问题，安全员也没问题。
东京奥运会和残奥会组委会决定恢复自动驾驶汽车运营。
不过跟以往不同的是，此次重启增加了额外的安全举措。
比如就有，安全员增加一倍，加减速和停车只能靠手动。
十字路口的向导志愿者也将从 6 个增加到 20 个。
事件详情
上周四，原本用来接送运动员的丰田自动驾驶巴士 e-Palettes，径直撞上了一位名叫北园新光的视障运动员，导致这名运动员无法参赛。
e-Palettes 是一款纯电动的自动驾驶汽车，专为东京奥运会和残奥会进行改装，配备了大门和电动坡道，方便运动员通行。
事后，巴士停止运营，接受事故调查。而北园新光，作为男子柔道 81 公斤级运动员，因为这次车祸未能参加周六的赛事。
丰田 CEO 丰田章男 在一个访谈节目中，就此事也发表了致歉。
当地时间（8 月 30 日），丰田再发声明，对事件的完整分析和改进举措。
事发当日自动驾驶巴士有过三次刹车行为。
首先，当车辆右转进入到十字路口，检测到十字路口有人，于是停下来。
在安全员确认安全后启动车辆，再次向十字路口移动，安全员检查周围情况，并手动进行减速。
随后，车辆传感器再度检测到有行人向十字路口走来，便启动自动刹车。
安全员也采用了紧急刹车。
但即便如此，车辆在还没完全停止的时候，就与运动员发生了碰撞。
基于此，丰田提出了几项关键举措。
停车只能靠手动
主要针对车辆：
自动驾驶改为手动加速/减速和停车；
提高汽车警告声的音量；
安全员从一个增加到两个。
另外针对一些路口的基础设施以及行人提出了一些建议，向导志愿者的数量，提升他们的能力，来应对残奥会特有的行人多样化需求。
比如，建立一个可替代交通信号灯系统；增加十字路口的志愿者数量；将志愿者分成两组，一组专门针对车辆，另一组专门针对行人。
当然，也有网友吐槽丰田，如今安全保障人员的数量比巴士车（16 辆）还多，倒不如直接配备司机了。
采取上述措施试运行后，组委会决定今日（8 月 31 日星期二）下午 3 点恢复运行，直至残奥会奥运村关闭。
这当中最关键的一项举措，就是加速/减速和停车只能靠手动。
还记得前几天丰田 CEO 丰田章男曾公开表示：
自动驾驶汽车在正常道路上行驶不太现实。
如今这么快重启，虽然举措倒是像模像样，但也不免让人有些隐忧。