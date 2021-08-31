丰田撞人自动驾驶小巴恢复运营：停车必须手动，安全员增加一倍

撞上残奥会选手之后，丰田自动驾驶汽车重新上路了。

丰田最新回应：

自动驾驶没问题，安全员也没问题。 东京奥运会和残奥会组委会决定恢复自动驾驶汽车运营。

不过跟以往不同的是，此次重启增加了额外的安全举措。

比如就有，安全员增加一倍，加减速和停车只能靠手动。

十字路口的向导志愿者也将从 6 个增加到 20 个。

事件详情

上周四，原本用来接送运动员的丰田自动驾驶巴士 e-Palettes，径直撞上了一位名叫北园新光的视障运动员，导致这名运动员无法参赛。

e-Palettes 是一款纯电动的自动驾驶汽车，专为东京奥运会和残奥会进行改装，配备了大门和电动坡道，方便运动员通行。

事后，巴士停止运营，接受事故调查。而北园新光，作为男子柔道 81 公斤级运动员，因为这次车祸未能参加周六的赛事。

丰田 CEO 丰田章男 在一个访谈节目中，就此事也发表了致歉。

当地时间（8 月 30 日），丰田再发声明，对事件的完整分析和改进举措。

事发当日自动驾驶巴士有过三次刹车行为。

首先，当车辆右转进入到十字路口，检测到十字路口有人，于是停下来。

在安全员确认安全后启动车辆，再次向十字路口移动，安全员检查周围情况，并手动进行减速。

随后，车辆传感器再度检测到有行人向十字路口走来，便启动自动刹车。

安全员也采用了紧急刹车。

但即便如此，车辆在还没完全停止的时候，就与运动员发生了碰撞。

基于此，丰田提出了几项关键举措。

停车只能靠手动

主要针对车辆：

自动驾驶改为手动加速/减速和停车；

提高汽车警告声的音量；

安全员从一个增加到两个。

另外针对一些路口的基础设施以及行人提出了一些建议，向导志愿者的数量，提升他们的能力，来应对残奥会特有的行人多样化需求。

比如，建立一个可替代交通信号灯系统；增加十字路口的志愿者数量；将志愿者分成两组，一组专门针对车辆，另一组专门针对行人。

当然，也有网友吐槽丰田，如今安全保障人员的数量比巴士车（16 辆）还多，倒不如直接配备司机了。

采取上述措施试运行后，组委会决定今日（8 月 31 日星期二）下午 3 点恢复运行，直至残奥会奥运村关闭。

这当中最关键的一项举措，就是加速/减速和停车只能靠手动。

还记得前几天丰田 CEO 丰田章男曾公开表示：

自动驾驶汽车在正常道路上行驶不太现实。

如今这么快重启，虽然举措倒是像模像样，但也不免让人有些隐忧。