比亚迪半年报解读：最大营收靠手机代工，造车不怎么赚钱

刚刚发布的半年报显示，这家市值 8104.76 亿的中国新能源汽车龙头，今年上半年只赚了 11.74 亿。

说“只赚”，是相比自主品牌头部车企的长城、吉利等等对手，它们的上半年利润分别是 35.29 亿、24 亿，并且这两家市值远不及比亚迪。

这业绩好像是有点…

而且，从比亚迪集团全局来看，手机代工业务超过汽车，成为最大的营收版块。

难道比亚迪真面目竟是“深圳富士康”？

离谱吗？

这还不是最离谱的。汽车业务不挣钱的背后，竟然还有产销增幅过 50% 的业绩。

看不懂了。

车卖得越好越不挣钱，新能源一哥比亚迪，这半年发生了什么？

“深圳富士康”？

比亚迪上半年财报透露出的经营状况，用喜忧参半来形容再合适不过。

喜从何来？

先看营收，今年上半年，比亚迪实现总营收 908.85 亿元人民币，同比上期增长 50.22%。

与此同时，在营收构成上，也出现了一些有意思的变化。

以往比亚迪最大业务板块 —— 汽车业务，上半年实现营收 391.57 亿元人民币，同比上期增加 22.09%。

营收上涨当然是车卖得更红火了。根据财报，比亚迪上半年汽车销量累计达到 24.67 万辆，同比上期增加 55.51%。

其中，新能源车销量 15.46 万辆，同比增幅达到 154.76%，占到总体销量的 62.67%。

虽然有所增长，但是作为“车企”的比亚迪，汽车板块失掉了集团内“C 位”。汽车业务营收从去年同期的 53.01% 下降到 43.08%，降幅将近 10 个百分点。

瓜分汽车业务份额的，是手机部件及组装业务和二次充电电池及光伏业务。

根据财报，上半年比亚迪的手机部件及组装业务贡献了 431.32 亿元人民币营收，同比上期大增 84.48%。

在营收占比上，由原来的 38.64% 增加到 47.46%，手机部件及组装业务成为营收贡献最大的板块。

除此之外，二次充电电池及光伏业务也有所增加，上半年实现营收 82.87 亿元人民币，同比增加 72.97%。

营收占比涨幅不大，由去年同期的 7.92 增加到 9.12%。、

没想到吧？

当大家都以为比亚迪是电池起家的自主新能源汽车领军者时，实际上手机代工业务才是人家最大的营收来源。

但营收和销量双双增长，钱却没赚多少。

财报显示，上半年比亚迪实现归属上市公司股东净利润 11.74 亿元人民币，同比上期减少 29.41%。

如果除去政府补助等非经常性损益，归属上市公司股东净利润就只剩下 3.67 亿元人民币，同比大跌 60%。

问题到底出在哪儿了？

卖车不好赚了？

先看毛利率。

上半年，比亚迪毛利率 12.76%，较去年同期下滑 6.84 个百分点。

分业务来看，汽车业务上半年毛利率 19.53%，虽然高于整体水平，但是较上年同期也下滑 4.4 个百分点。

而对营收贡献最大的手机组装代工业务，上半年毛利率只有 7%，较上年同期下滑 6.64 个百分点。

结合比亚迪业务结构的变动可以看出，利润丰厚的汽车业务占比下降，只能赚点“辛苦钱”的手机代工却成了最大的营收来源。

除了业务结构的变动，还有一个变化值得注意，不管是哪一块，比亚迪上半年的毛利率都在下跌。

引起这一变动的原因，是电子产品、新能源相关的原材料的价格上涨。

公开消息显示，最近一年来，国际铜价、铝价涨幅约 50%。

比亚迪电池生产重要原材料碳酸锂全年上升幅度甚至达 90%。

六氟磷酸锂从 20 年 7 月的不足 7 万元/吨上涨至 21 年 7 月的 40 万元/吨，期间涨幅近 470%。

▲ 资料来自钢联数据

而伊维经济研究院测算，磷酸铁锂正极材料上涨对磷酸铁锂电池影响比例为 3.77%，主流三元正极材料上涨对三元锂电池影响相对较高，影响比例超过 10%。

除此之外，手机组装代工行业重要的成本构成 —— 人工成本的增加也是压缩比亚迪利润空间的重要因素。

财报显示，上半年比亚迪用于短期薪酬支出较上期增加 124.08 亿元人民币，其中劳务派遣费用支出增加 22.13 亿元。

比亚迪挣“辛苦钱”

加量不加价、增收不增利，比亚迪这个中国新能源龙头，到底咋回事？

长期以来，比亚迪集团的汽车业务贡献营收一半、利润 70% 左右，手机代工业务营收尽管过 4 成，但利润徘徊在 20% 左右。

手机代工企业虽有硬核实力，但赚的却是辛苦钱，比亚迪也不例外，其集团绝对主力一直都是汽车业务。

但如今毛利低的手机板块业绩占比提升，毛利高的汽车板块业绩占比下降，这本来和企业的逐利本性是不相符的。

比亚迪自己给出的主要原因是原材料成本增加。

此话不假。确切的说，是整个制造业上游成本增加，大家的日子都不太好过。

数据显示，7 月工业企业利润同比增速已降至八个月新低，尤其中下游企业盈利空间不断受到挤压。

▲ 资料来源：招商银行研究院、Macrobond

一个直观证据是，体现经济走势强弱的制造业采购经理人指数，7 月官方数据降至 50.4，创 17 个月最低。

简单理解，超过 50 则扩张，低于 50 则萎缩。

制造业挣扎在荣枯线附近，是普遍现象，比亚迪自然不能幸免。

对于比亚迪来说，它的上游包括采矿、原材料制造（钢铁、橡胶等等）等等，7 月这两个行业利润同比分别增长 2.03 倍、50.9%。

当然，还有最重要的，锂业。这也是比亚迪区别于其他车企最明显的“新能源”标签的根本。

自去年第四季以来，锂原料成本大涨，上面已经列举。

这也是为何同是制造业巨头的长城、吉利，在原材料价格上涨情况下，却能守住利润基本盘。

因为，它们都是燃油车大户，和比亚迪根本不在一个生态位。

上游成本普遍增加，且动力电池成本又来了一波精准打击，比亚迪最成功的的“招牌”成了最严重的“灾区”，产销大涨也挽救不了。

所以，这半年比亚迪看似车卖得风生水起，市占率达 16%，把新能源一哥的位置坐得更稳，实际却不得不靠手机代工那份“辛苦钱”弥补利润下滑。

都看到做大哥风光，谁了解大哥背后的辛苦…

那么，接下来比亚迪会怎么办？

根据公开数据，销量上，比亚迪已经超越特斯拉成国产新能源第一，寄予厚望的旗舰车型汉，累计销售 10 万辆，成为市场强力车型。

另外，比亚迪一直在憋的一个“大招”是一系列 DM-i 混动车型。

上半年中，6 月销售 DM 车型 20100 辆，同比增长 536.7%；7 月销售 DM 车型 25061 辆，同比增长 650.6%。

在国内日系“两田”混动夹击下，月销过两万已经是竞争力的证明。

况且这还是 DM-i 混动车型刚刚上市，产能尚未完全释放的情况。

所以只要守住市场份额，捱过这波原材料成本波动，总能迎来希望。

此外，在品牌上，比亚迪计划年底将发布高端品牌，首款车型预计明年亮相。

通过拉高品牌调性，增加溢价，的确是提高利润率的好办法。

只是，冲击高端绝非有雄心就能实现，“手机不挣钱”的小米雷军，可能更知其味。

对了，今年早些时候王传福还苦口婆心劝雷军造车需谨慎，现在是不是需要向这位“友商”讨教品牌高端化经验了？