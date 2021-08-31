腾讯视频否认“《扫黑风暴》海外版无超前点播”

8 月 31 日消息，今日有传言称腾讯视频海外版《扫黑风暴》无超前点播。

对此腾讯相关人士表示，《扫黑风暴》目前在印尼和中国港澳台地区跟随中国大陆同步上线、并同步增值服务政策，泰国晚于中国大陆开播、目前仅播至 12 集，其他地区还未上线。基于各地区不同情况，部分剧集上线时间并未与中国大陆完全一致，但不会早于中国大陆、也不存在海外更新为 VIP 而中国大陆为超点的情况。

另外新浪科技分别在 WeTV App 及网页上发现，《扫黑风暴》的确有超前点播剧集。