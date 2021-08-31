Linux 二十年产权官司告终：IBM 赔偿近亿元，期间“熬死”一位起诉方

这场状告 Linux 抄袭 Unix 的官司，终于在 20 年后结束了。

起诉方为 SCO（Santa Cruz Operation）公司，主要业务为运营并销售 UNIX 及其相关产品。

而在昨天下午，代表 SCO 公司的 TSG 集团与 IBM 达成了和解：

SCO 将放弃，并再也不会对 Linux 进行违反 Unix 或 Unixware 知识产权的指控。

同时，IBM 将也支付 1425 万美金（折合人民币 9217 万元），作为对 SCO 的全部赔偿。

“谁背叛了联盟？”

到底是怎样的一个官司，居然打了 20 年？

故事开始于 1998 成立的一个联盟，Project Monterey。

这是一个由 IBM、SCO 以及其他公司所创立的一个项目，目的是开发一个适用于多种硬件平台的 UNIX 版本。

也是 Linux 正在做的事。

到 2001 年，IBM 的 Big Blue 超级电脑已经创建了一个类 Unix 的 AIX 操作系统（实验版本）。

而这一系统使用了一些 SCO 代码。

这时候，IBM 认为 Linux 才是未来，于是退出了 Project Monterey 项目。

但 SCO 表示了反对，理由是 IBM 属于联盟，或者说属于 SCO 的知识产权贡献给了 Linux。

于是，2003 年 3 月 6 日，SCO 公司一纸诉状将 IBM 告上法庭：

SCO 对 Unix 和 UnixWare 操作系统源代码具有所有权，而 Linux 2.4.x 和 2.5.x 是 Unix 的未经授权的衍生物，或者说是‘抄袭’行为。

也就是说，IBM 传播 Linux 代码这一行为造成了严重侵权。

同时，他们还致函全球 500 强企业，警告他们如果继续使用 Linux，将可能承担法律责任。

并且还表示：

未来可能拒绝通过 Linux 使用者的许可证申请。

IBM 和 Linux 分销商 Red Hat 也不甘示弱，反手一个诉讼将 SCO 与相关公司告上了法庭。

于是，这场围绕知识产权的战争就此打响。

起诉方几经变换，最终千万美金和解

一开始，SCO 就这一行为向 IBM 索赔 10 亿美元，而这个数字后来增加到了 50 亿。

在旷日持久的激烈争斗中，甚至一度有“SCO 对 IBM 的诉讼可能终结 Linux”的说法。

连起诉方几经易主，都没能阻挡这场上诉、结案、推翻、再上诉的重复战争。

没错，最初发起上诉的 SCO 公司，其实在 2007 年就已经申请破产。

在 2011 年时，SCO 将资产出售给了 Xinuos 公司。

Xinuos 的 CEO 曾在 2016 年表示：

我们是购买产品的投资者，并没有买到对 IBM 进行诉讼的能力，我们对此完全没有兴趣。

但在 5 年后，Xinuos 又一纸诉状，控告 IBM 和 Red Hat 公司版权侵权和反垄断：

▲ 2021 年 4 月份的诉状

而今天站在起诉方终结这场官司的，是代表 SCO 公司的债务人：TSG 集团。

最终，IBM 以缩水的赔偿金，换来了 Linux 未来再受“违反知识产权”指控的可能。

至于为什么最终达成了和解？

SCO 公司一方的法律代表 Stanley B. Tarr 表示：

想要拿到索赔，就必须向评审团证明多年前发生的的事件构成了不正当竞争，并造成了 SCO 的损害。 并且，即使上述的申诉成功，SCO 所要求赔偿的损失金额也并不确定。

事实上，受相关损失限制条款、以及 IBM 反诉的影响，陪审团不可能作出对 SCO 有利的判决。

但不论背后的原因究竟为何，至少在 20 年后，SCO vs. IBM 的争斗终于走到了终点。

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