我国首次 500 米饱和潜水陆基载人实验取得成功，成功迈入世界先进行列

IT之家 8 月 31 日消息 据人民日报，交通运输部今日举行新闻发布会，交通运输部救助打捞局局长王雷表示：交通运输部上海打捞局于近期成功完成了我国首次 500 米饱和潜水陆基载人实验，这标志着我国成为仅有的几个具备 500 米这一饱和潜水深度级别的国家。

IT之家了解到，饱和潜水是一种使潜水员可以直接暴露在高压环境下，实现长时间、大深度工作的潜水作业方式，是人类向海洋空间和生理极限挑战的前沿技术，可应用于水下大深度精细复杂环境下的搜救、打捞、安装、探查等作业。

据悉，这一次的实验突破是在 2014 年完成饱和潜水 313.5 米作业的基础上，经过了 7 年的艰辛攻关才得以完成的，下一步交通运输部还将择机进行 500 米饱和潜水海试作业。

此次实验自 5 月 22 日开始实施，由 9 名饱和潜水员进舱实验，5 月 27 日舱内加压至 500 米，9 名饱和潜水员在 51 个大气压的高压环境下，共停留 176 个小时，完成了各项测试项目，最后在 6 月 3 日潜水钟加压至 502 米，突破了 500 米深度的大关。

据介绍，我国自上世纪 70 年代便开始进行饱和潜水技术的探索，在 2006 年实现零的突破，当时下潜深度仅有 103.5 米，后于 2013 年下潜至 198 米，又在 2014 年用饱和潜水作业方式创造了 313.5 米的国家饱和潜水纪录。

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