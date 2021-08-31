诺基亚 10 年前起诉苹果败诉，曝光称一法官曾持有苹果股票

8 月 31 日消息，诺基亚于 2009 年到 2011 年起诉苹果侵犯其多项专利，但以败诉告终。最新解密的诉讼文件显示，一名联邦法官在庭审期间曾持有苹果股票。不过，这项披露不太可能导致新的法律行动。

在 2009 年至 2011 年之间，随着智能手机市场的竞争达到白热化，苹果和诺基亚展开了激烈的专利侵权大战。双方最终在 2011 年 6 月同意和解，虽然和解协议条款依然保密，但苹果可能通过支付一次性付款和持续版税进行补偿。

但最新解密的法庭文件显示，在 2010 年，美国威斯康星州西区地区法院法官威廉・康利 (William M.Conley) 主持审理诺基亚提起的众多诉讼中的一起时，他持有苹果股票。

当地法院首席副书记员乔尔・特纳 (Joel Turner) 写道：“康利法官告诉我，在他主持审理此案期间，曾持有苹果公司的股票，但这并没有影响他在此案中做出的裁决。”

目前尚不清楚康利法官在审理此案时持有多少苹果股票，但根据美国法官的行为准则，无论以任何身份拥有公司股票，他都需要回避案件。

美国司法会议行为准则委员会的一份咨询报告解释说，“一旦了解到这些事实”，就应该报告取消法官审理资格的因素，即使是在法官做出裁决后发现的。

特纳转达的咨询意见中写道：“当事双方随后可以决定他们可以寻求何种补救措施，而法院将决定被取消资格的法官参与裁决所产生的法律后果。”

苹果和诺基亚被邀请在 10 月 27 日之前对有关康利法官持有苹果股票的披露做出回应，并决定是否寻求采取相关措施。然而考虑到此案不是诺基亚总体战略的关键，这两家公司不太可能采取法律行动。

事后看来，2011 年的和解协议对诺基亚来说是有利的结果。当时诺基亚的手机业务正快速萎缩，该公司最终以近 50 亿美元的价格将大部分手机业务出售给微软，后者又以 3.5 亿美元转手给富士康。

诺基亚曾经是世界上占主导地位的手机制造商，但现在已经不再是移动市场的参与者。不过，该公司已将其品牌授权给 HMD 制造的智能手机。

诺基亚在 2016 年的一场法律大战中利用拥有和购买的专利对抗苹果，最终达成了一项涉及 20 亿美元付款和多年知识产权许可协议的和解协议，从而在法庭上取得了更大成功。