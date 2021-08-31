网易公布 2021 年第二季度财报：净利润 35.42 亿元，同比下滑 21.9%

IT之家 8 月 31 日消息 网易在今日下午发布了 2021 年二季度财报，财报显示，第二季度营收 205 亿元，同比增长 13%，市场预期 204.65 亿元；归属于公司股东的净利润为 35.42 亿元，同比下滑 21.9%，市场预期净利润 33.21 亿元。

网易 2021 年第二季度财务摘要：

网易 2021 年第二季度和近期运营亮点：

通过新游戏扩大用户群和多元化产品组合，包括：《Naraka：Bladepoint》，该游戏在 Steam 上的畅销榜上名列前茅，还有《无限拉格朗日》、《神奇宝贝任务》、《漫威超级战争》等。

IT之家了解到，网易首席执行官丁磊表示：

尽管去年基数很高，但我们现有的游戏业务在稳步增长。下半年起，网易推出了数款热门游戏，《永劫无间》吸引了全球游戏热爱者的广泛关注，《哈利波特：魔法觉醒》手游已确定于 9 月 9 日上线。此外，我们将继续提升我们的内容生态，并为网易云音乐带来创新产品。