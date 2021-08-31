iPhone 13/Pro 即将发布，IDC 预测 2021 年苹果 iPhone 全球出货量增长率将超安卓手机的两倍

IT之家 8 月 31 日消息 外媒 9to5 Mac 报道，在苹果于 9 月推出 iPhone 13/Pro 系列之前，IDC 的一份新报告预测，与竞争对手相比，2021 年将是苹果智能手机的强劲年。虽然整体市场在这一年将增长略高于 7%，但 iPhone 的出货量增长率预计几乎是这个数字的两倍。

IT之家获悉，早在 6 月，消息称苹果达到了销售 1 亿部 iPhone 12 系列设备的里程碑。现在，随着 iPhone 13 系列即将推出，IDC 预测 2021 年苹果智能手机出货量的最终结果有了更多的细节。

预计 2021 年全球智能手机市场的出货量将增长 7.4%，安卓手机低于平均水平，IDC 预测其增长率为 6.2%。而报告强调，苹果 iPhone 的年增长率可能超过安卓手机的两倍，达到 13.8% 的强劲增长率。

IDC 指出 2021 年的智能手机出货量仍因疫情而滞后，但印度、日本、中东和非洲等国家和地区正在帮助提升销量。

“整体 7.4% 的增长率可以归功于 iOS 设备的 13.8% 增长，加上 Android 手机 6.2% 的增长率。虽然 COVID-19 疫情极大地影响了 2020 年的出货量，但与 2019 年（疫情前）的出货量相比，2021 年的出货量已经显示出最小的增长，让我们对市场状况有了更准确的看法。世界上最大的市场--中国、美国和西欧地区--仍将比 2019 年有所下降，但印度、日本、中东和非洲等地区增长中的市场正在推动复苏。”

IDC 还表示，5G 仍然是升级的关键卖点，这也意味着智能手机平均销售价格的提高。