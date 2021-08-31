iPhone 13/Pro 即将发布，IDC 预测 2021 年苹果 iPhone 全球出货量增长率将超安卓手机的两倍

IT之家 8 月 31 日消息 外媒 9to5 Mac 报道，在苹果于 9 月推出 iPhone 13/Pro 系列之前，IDC 的一份新报告预测，与竞争对手相比，2021 年将是苹果智能手机的强劲年。虽然整体市场在这一年将增长略高于 7%，但 iPhone 的出货量增长率预计几乎是这个数字的两倍。
IT之家获悉，早在 6 月，消息称苹果达到了销售 1 亿部 iPhone 12 系列设备的里程碑。现在，随着 iPhone 13 系列即将推出，IDC 预测 2021 年苹果智能手机出货量的最终结果有了更多的细节。
预计 2021 年全球智能手机市场的出货量将增长 7.4%，安卓手机低于平均水平，IDC 预测其增长率为 6.2%。而报告强调，苹果 iPhone 的年增长率可能超过安卓手机的两倍，达到 13.8% 的强劲增长率。
IDC 指出 2021 年的智能手机出货量仍因疫情而滞后，但印度、日本、中东和非洲等国家和地区正在帮助提升销量。
“整体 7.4% 的增长率可以归功于 iOS 设备的 13.8% 增长，加上 Android 手机 6.2% 的增长率。虽然 COVID-19 疫情极大地影响了 2020 年的出货量，但与 2019 年（疫情前）的出货量相比，2021 年的出货量已经显示出最小的增长，让我们对市场状况有了更准确的看法。世界上最大的市场--中国、美国和西欧地区--仍将比 2019 年有所下降，但印度、日本、中东和非洲等地区增长中的市场正在推动复苏。”
IDC 还表示，5G 仍然是升级的关键卖点，这也意味着智能手机平均销售价格的提高。
“5G 手机出货量仍然是 2021 年增长的主要动力，因为供应商和渠道都专注于 5G 设备，其平均销售价格（ASP）明显高于旧的 4G 设备。2021 年，5G 智能手机的 ASP 将达到 634 美元，与 2020 年的 632 美元持平。然而，4G 设备继续见证大规模的价格下降，因为 ASP 降至 206 美元，比去年（277 美元）下降了近 30%。因此，5G 手机的总出货量将增长到 5.7 亿台，比去年增长 123.4%。”