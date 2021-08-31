马斯克打造的高速交通隧道惊现“入侵者”，自动驾驶将驶入地下

“这个项目，将会通向交通的未来。”

上面这句话，是特斯拉的 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）说的。

他所描述的这个面向“未来交通”的项目，名为地下高速交通隧道系统（Loop）。其中位于美国拉斯维加斯会议中心的地下隧道项目 (LVCC Loop) 在今年 5 月份已经建成，并开始向公众全面开放。

LVCC Loop 的长度约为 1.3 公里，建设资金共计 5250 万美元。在与拉斯维加斯市政府的建设规划中，这条可以“不受任何交通堵塞问题干扰”的地下快速通道预计每小时能够通行 62 辆汽车（全部为特斯拉电动车），预计可以运送 4400 名乘客。在效率提升方面，曾经需要 30 分钟的路程仅用 2 分钟就可以轻松到达。

但是，8 月 31 日来自外媒的一则报道，却让 LVCC Loop 的“漏洞”一下子曝光，而且让关注马斯克以及其自动驾驶技术的业内人士出了一身冷汗。

入侵者溜进了 LVCC Loop

31 日，来自海外科技媒体 TechCrunch 的报道显示，在拉斯维加斯的 LVCC Loop 在试运行后两周就出现了第一次安全漏洞。

报道中表述：6 月 21 日，也就是当地某知名展会最后一天的早晨，一辆“未经授权的车辆”进入了该系统的地下特斯拉出租车车队。TechCrunch 根据公共记录法获得了 Loop 运营经理和当地警察部门官方之间的电子邮件，并获悉了上述内容。

Loop 系统的项目提供方，也就是马斯克创办的“无聊公司”Boring Company 致电拉斯维加斯地铁警察处理入侵事件。“这辆未经授权的车辆司机当时很配合，最终被护送驶出了 LVCC Loop，”电子邮件内容显示。

虽然没有因安全漏洞而造成人员的伤亡，但该事件依然让 Boring Company 感到尴尬，该公司已向拉斯维加斯市政府和 LVCC Loop 管理部门吹嘘，这项耗资 5300 万美元的系统极具安全性和智能化。

根据 Boring Company 和 LVCC Loop 管理部门之间的合作协议，这系统具备“物理屏障可防止意外、违规或其他未经授权的车辆进入地下隧道。”其中包括进入 LVCC Loop 隧道道路上的安全门，以及围绕其地面站点的数十个混凝土护柱防护系统。

目前，针对媒体的质询 Boring Company 和 LVCC Loop 管理部门都没有任何回应。

▲ 图片来源：拉斯维加斯新闻网

那么，入侵事件和特斯拉公司的自动驾驶辅助系统为何挂上了钩？

原来，相关电子邮件中还详细说明了 Boring Company 计划将 LVCC Loop 中的特斯拉汽车数量从 62 辆增加到 70 辆，并准备全面使用特斯拉自动驾驶仪技术 Autopilot，也就是说准备在拉斯维加斯的地下隧道试用“无人驾驶”车辆了。该事件曝光后，Boring Company 恐怕不得不暂时禁用其车辆上的所有自动驾驶辅助技术，目前这些自动系统均由人类驾驶员在监督操作。

无论是马斯克的“地下真空胶囊超级高铁”（Hyperloop）还是地下隧道“Loop”系统，初衷都是想解决地面上的交通拥堵问题。但是马斯克在实现科技梦想的时候，也凸显了自己的商人本色（包括吹捧狗狗币和比特币），他旗下这么多公司，里面的技术和商业模式不可能不“互通有无”。

以 LVCC Loop 的计划为例：新的运营范围将需要使用自动驾驶模式中的七项主动安全技术 —— 自动紧急制动、正面和侧面碰撞警告、障碍物感知加速、盲点监控、车道偏离避免、紧急车道偏离警告以及两个“全自动驾驶仪”技术，即车道居中和交通感知巡航控制。

但是，这个地下隧道现在已经轻松地开进来了一辆“社会车辆”，谁知道里面开车的是什么人？

外界更大疑虑在于：你们连一个封闭的、智能化的地下交通隧道都管不好，还要在这个地下隧道（包括未来更多的地下高速隧道）里搞什么无人驾驶？

Boring Company 总裁史蒂夫・戴维斯此前曾表示，Autopilot 是从“经过验证的道路上获得的合法技术”，使用 Autopilot 将会增加一定的主动安全性。戴维斯援引特斯拉 2021 年第一季度的相关安全报告称：在每英里行驶中，使用 Autopilot 的特斯拉司机发生交通事故的几率，与未使用 Autopilot 或主动安全功能的特斯拉司机相比降低了 25%。

对于外界的质疑，戴维斯也没忘记了做一番提醒，“特斯拉自动驾驶系统和主动安全功能的使用在操作车辆时已经增加了额外的安全层，但是使用这些功能仍然需要一个全心全意的司机，你需要随时准备接管方向盘。”

目前，对于特斯拉 Autopilo 可能存在的问题，恐怕不止中国、美国和欧洲的用户有担心和疑虑。尤其是，近期美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 已经在特斯拉汽车发生多起撞车事故后，对该技术进行了正式的安全调查。

关于自动驾驶的“查查不休”

特斯拉 Autopilo 的相关问题，在资本市场同样引起广泛关注，尤其是 NHTSA 的立案调查以及近期全球爆出的一些交通安全事件，已经间接引发了特斯拉股价的一轮暴跌。谁想到就在 NHTSA 调查期间，特斯拉的汽车又送来了一个案例。

8 月 30 日，佛罗里达州的一辆特斯拉电动汽车在开启自动辅助驾驶的状态下，撞上了路边停靠的州警巡逻车。这辆 2019 款 Model 3 的司机告诉警官，当自己撞到巡逻车时，电动汽车的自动驾驶系统已经开启。幸好，这起事件中没有人受伤。

说到被 NHTSA 调查，影响最大的就是特斯拉的股价。其股票刚刚摆脱了过去几周的跌跌不休，但是对于特斯拉自动驾驶的检查，未来恐怕会“查查不休”。

交通安全分析人士认为，近期特斯拉汽车的交通事故仍然凸显自动驾驶付诸实现前的巨大难度；特斯拉的 Autopilot 功能“成败”与否，取决于环境状态、地理位置以及汽车 AI 系统对地理状态的熟悉程度。

根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）长期以来的调查，特斯拉完全自动驾驶软件（FSD）受到重点关注，但多起事故发生原因与 FSD 的关联度有多大，此前并未有结论，不过 NHTSA 表示将密切监测特斯拉的 FSD，同时称必要时将采取行动以保护公众安全。

在 NHTSA 宣布正在调查涉及特斯拉驾驶员辅助自动驾驶系统的 11 起撞车事故后，其股价还对另外两个安全故事做出了应激反应，在 8 月 16 日下跌了 4.3% 。一天后，有关人士致函联邦贸易委员会，要求调查特斯拉对其驾驶辅助功能的市场承诺后，其股价又下跌了 3% 。

特斯拉股价过去 5 天以来的状态

当然，这种下跌不会持续很久，在两周前下跌到 660 美元低点之后，本周一特斯拉股价收盘时终于上涨 2.7%，报收于 730.91 美元。与此同时标准普尔 500 指数上涨了 0.4％，而道琼斯工业平均指数则下跌了 0.2％。其股票日前微微上涨表明，或许投资者已经逐渐习惯于特斯拉因自动驾驶技术而导致的股价崩溃。

特斯拉 CEO 埃隆马斯克一直表示，尽管自动辅助驾驶系统并不完美，但特斯拉的自动驾驶功能可以让汽车的行驶更安全。但是，这两天特斯拉始终没有回应媒体就“佛罗里达撞击巡逻车事件”置评的请求。

有分析人士表示，自动驾驶的胜算取决于系统对当地道路（环境、位置、地形等因素）的熟悉程度。也就是说，自动驾驶系统不可能随买随用 —— 这些功能必须学习当地地理环境和条件，就像人类司机一样。

马斯克亲手打造的科技企业矩阵

（据说越靠右的企业离上市日期越遥远）

图片及数据来源：Market Digest

对了，前两天关于特斯拉那款人形机器人的报道也是随处可见，很多人对此都激动不已，这里面似乎也有特斯拉自动驾驶相关技术的“映射”。在特斯拉人工智能日，为了展示特斯拉的自动驾驶和人工智能技术，马斯克告诉他的听众，特斯拉根据来自 50 个国家和地区的数据，不断训练其自动驾驶系统。也就是说，这项技术会越来越完善。

至于未来的人形机器人，与目前马斯克麾下这七八家科技公司之间的逻辑，听众们就慢慢琢磨吧。

不过，只要这里面有任何一家企业上市，相信都将是一场资本市场的狂欢。