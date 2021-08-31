集邦咨询：全球前十大晶圆厂产值连续八个季度创下历史新高

市场研究机构集邦咨询（TrendForce）发布的最新报告显示，全球第二季度晶圆代工产值达 244.07 亿美元，环比增长 6.2%，创下自 2019 年第三季度以来新高纪录。

其中，台积电第二季度营收达 133.0 亿美元，较上季增长 3.1%，稳坐全球第一。报告指出，台积电营收增幅收缩主要受到四月份南科 Fab14 P7 厂区跳电事件，及五月份台电高雄的兴达电厂跳电影响。这直接导致台积电的市占受到侵蚀。

三星第二季度营收为 43.3 亿美元，环比增长 5.5%。受美国得州暴风雪影响，三星位于奥斯汀的 S2 生产线于四月初完全恢复生产，但仍导致营收季增幅略微受到限制。

联电排名第三位，受惠于 OLED 驱动 IC、TDDI（触控与显示驱动集成 IC）、电源管理 IC 、Wi-Fi 等需求驱动，加上涨价效应显现，带动营收成长至 18.2 亿美元。排在第四的格芯在第二季度实现营收 15.2 亿美元，季增 17.0%。

中芯国际第二季营收环比增长 21.8%，达 13.4 亿美元，市占也从前季的 4.7% 提升至 5.3%。分析指出，中芯国际 14nm 新客户导入进度优于预期，15Kwspm 产能目前已处于满载状态。另外，集邦咨询此次将华虹宏力和上海华力两者合并计算为华虹集团，华虹第二季度以 6.6 亿美元的营收跃升至第六名。

全球前十大晶圆厂商连续八个季度创下历史新高，集邦咨询认为，第三季度代工产值将再创新高纪录，且季增幅度将更胜第二季。