联想控股：2021 年上半年净利润 46.9 亿元，同比增长 636%

联想控股于今日公布了截至 2021 年 6 月 30 日止未经审核的中期业绩，报告期内，联想控股实现收入人民币 2285.65 亿元，同比上升 24%；归属于公司权益持有人净利润人民币 46.91 亿元，同比上升 636%。

支柱资产竞争力提升

报告显示，受益于全球数字化及智能化转型，联想集团实现长期可持续盈利增长，收入同比上升 25% 至人民币 2107.8 亿元，归属于联想控股权益持有人净利润增长 172% 至人民币 15.4 亿元。

联泓新科在报告期内净利润同比增长 131% 至人民币 5.48 亿元。截至报告期末，联泓新科共拥有授权专利 131 项。公司还推动新产品及工艺开发，共完成 16 个实验室研发、14 个生产工艺配方、8 个新产品产业化。

卢森堡国际银行在欧洲疫情影响下仍实现了显著增长，上半年净利润同比增长 18% 至约 4700 万欧元，管理资产规模提升至 455 亿欧元，核心一级资本充足率 13.18%。

佳沃集团以水果和高端动物蛋白为两大业务主线，同时在生鲜半成品和农业食品科技等领域布局。报告期内，佳沃集团收入同比增长 9% 至人民币 97.78 亿元，归属于联想控股权益持有人净利润人民币 2.4 亿元，转亏为盈。

另外，2020 年，联想控股首次战略入股富瀚微，布局半导体赛道，截至 2021 年 6 月 30 日，联想控股作为第一大股东，通过附属公司合计持有富瀚微 15.91% 的股权。富瀚微是中国专注于以视频为核心的芯片设计开发领先企业，其 2021 半年度业绩报告显示，公司上半年营业收入同比增长 154.37% 至人民币 7.18 亿元，归属于上市公司股东净利润同比增长 215.67% 至人民币 1.39 亿元。

报告期内，联想控股产战略投资各业务板块全面盈利，归母净利润同比增长约人民币 30 亿元。先进制造与专业服务板块收入同比增长 46% 至人民币 38.94 亿元，归属于联想控股权益持有人净利润同比增长 108% 至人民币 7.94 亿元，其中的东航物流作为内地首批、民航首家混改试点企业成功于今年 6 月 9 日登陆上交所。

报告期内，金融服务板块实现收入人民币 31.41 亿元，归属于联想控股权益持有人净利润人民币 3.18 亿元，若剔除汉口银行引战确认一次性股权稀释损失以及考拉科技处置资产损失和减值损失影响，归属于联想控股权益持有人净利润同比增长 20%。现代财险上半年累计实现保费收入同比增加 410% 至人民币 3.34 亿元。

疫情对创新消费与服务板块的不利影响基本消除，报告期内收入同比上升 103% 至人民币 5.33 亿元，归属于联想控股权益持有人净利润人民币 6,700 万元。

12 家被投企业成功上市

报告期内，联想控股的战略投资及财务投资基金平台持续推进资本运作，包括东航物流在内，截至 2021 年 6 月 30 日，有 12 家被投企业完成上市，至少 11 家企业正在推进 IPO。