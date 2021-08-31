首款 AR 隐形眼镜要来了：能闭眼看片，还能无线充电

据外媒报道，美国初创公司 Mojo Vision 开发的自家首款隐形 AR 眼镜的相关原型已经通过了毒理学检测。如果一切顺利，Mojo Vision 有望于今年公布一款功能齐全的隐形 AR 眼镜原型装置。目前，市面上尚未出现类似的产品。

▲ 首款 AR 隐形眼镜取得技术突破，核心是不到半毫米宽的显示器

▲ Mojo Lens

位于美国加州的初创公司 Mojo Vision，是一家致力于开发隐形计算技术的公司，在 2020 年 9 月与日本隐形眼镜制造商美尼康（Menicon）签署了智能隐形眼镜联合开发协议，合作开发隐形眼镜。

已通过毒理学测试，完整版产品有望年内推出

8 月 24 日，Mojo Vision 介绍了与美尼康合作开发的隐形 AR 眼镜项目的最新进展。首席技术官 Mike Wiemer 在 Hot Chips 处理器大会上详细介绍设计的时候说：“我们已经几乎完成了所有工作，非常接近（完整版产品）”。该 AR 隐形眼镜产品原型已经通过了毒理学测试，Mojo 预计今年会推出一个功能齐全的原型。

▲ Mojo Lens 中的画面

Mojo Lens 的核心是一个不到半毫米宽的六边形显示器，每个绿色像素的大小只有红细胞宽度的四分之一。该 AR 隐形眼镜使用一种名为“femtoprojector”的放大系统，用来扩展图像并将其发送到视网膜的中央斑块上。

▲ Mojo Lens 显示器

Mojo Lens 的镜片上环绕着多种电子设备。包括一个捕捉外部世界的相机、一个用来处理图像的电脑芯片，控制显示器控制显示器并与外部设备（例如手机）进行无线通信、一个补偿眼球运动的运动追踪器。该设备由电池供电，可以像智能手表一样在夜间进行无线充电。

▲ Mojo Lens 的镜片环绕有多种设备

Mojo 的计划是抛弃笨重的头戴设备，例如微软的 HoloLens。如果该项目成功，Mojo Lens 可以帮助视力有问题的人，比如在文本中高光字母，或者让文字的边缘更明显（使文字更加“清晰”）。该产品还可以帮助运动员在不使用其他设备的情况下，了解自己骑了多远或者心跳有多快。

闭着眼也能看见画面

▲ Mojo Lens 画面中的数据标识

Mojo Lens 的一个关键部分是其眼动追踪技术，可监控眼球的运动轨迹并相应的调整图像。如果没有开启眼动追踪功能，Mojo Lens 会在视野的固定中心区域显示图像。例如，当使用者只是快速扫视，而不是阅读文本，那么只会看到文本块随着眼球视线移动。这个眼球追踪技术借鉴了从智能手机行业汲取的加速计（accelerometer）和陀螺仪（gyroscope）等技术。

Mojo Lens 依靠一个叫做继电器附件的外部设备来处理和控制图像，并提供用户界面。但显示器和投影仪并不会干扰使用者的真实世界视觉，“你根本看不见显示器，这不会影响你对现实世界的视觉”，Wiemer 说，“你甚至可以闭着眼睛看书或者看电影。”

Mojo 是最接近上市的 AR 隐形眼镜

Mojo Vision 在其产品上市前还有很长的路要走。该设备必须通过监管机构的审核并且还要能让大众所接受。互联网巨头谷歌曾经尝试将 AR 技术融入到眼镜之中，这也是大众所熟知的谷歌眼镜，但该项目从 2012 年开始到 2015 年关闭仅持续了三年，这其中就有着社会对其侵犯隐私疑虑的影响。

另一个挑战是产品的续航时间。Wiemer 说他希望产品尽快达到 1 小时续航的能力，但公司之后澄清说，计划是让该隐形眼镜在全功率运行的情况下达到 2 小时的续航。公司表示，通常情况人们一次使用隐形眼镜的世界只有几分钟，因此有效的使用时间会更长。公司还表示，Mojo 的目标数让佩戴者一整天都能带着隐形眼镜并定期获得信息，然后在晚间进行充电。

▲ Mojo Lens 的结构

谷歌母公司 Alphabet 的子公司 Verily 曾尝试制造一种可以监测血糖水平的隐形眼镜，但最终取消了该项目。最接近 Mojo 的产品是 2014 年谷歌的隐形眼镜相机专利，但该公司尚未发布任何相关产品。目前为止，Mojo Lens 可能是市面上研发进度最快，最接近上市的 AR 隐形眼镜产品。

结语：AR 隐形眼镜离我们还有多远？

Mojo Lens 作为首款 AR 隐形眼镜，自今年一月公布以来，一直受到人们的关注。Mojo 此次通过了毒理学测试，意味着其离产品上市又近了一步。

但是，作为巨头的微软和谷歌已经在 AR 领域投入多年，目前面市的 HoloLens 和谷歌眼镜也都仅能在眼镜上实现 AR 技术，两家尚未表现出有制作 AR 隐形眼镜的想法。Mojo 如果能够实现其所说的计划，在今年内制作出全功能的 AR 隐形眼镜原型，那么它有可能实现弯道超车，成为 AR 领域的佼佼者。