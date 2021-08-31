半导体芯片测试机供不应求，超 15 家国产厂商积极入局

随着芯片性能的日益提升，芯片集成度、复杂度越来越高，为了保证出厂的芯片品质，芯片测试环节越来越受到各大厂商的重视。

在测试系统中需要用到一种重要的设备便是测试机，伴随着半导体测试行业的日益繁荣，市场对测试机的需求也在迅速增长。

市场供不应求，芯片、零部件出现缺货

自 2020 年以来，芯片缺货在全球范围内蔓延，半导体封测产能供不应求的情况严重，导致各大封测厂商纷纷扩产，测试机领域的供给也陷入紧张状态，交期不断拉长。

除封测厂商在争夺测试机外，也有非常多 IC 设计厂商在自行购买测试机产品，通过自建测试线或是投放设备委托代工等方式确保公司产能。

据某中国台湾半导体测试机厂商人员表示，今年以来，整个半导体市场是处于供不应求的状态，这就带动了测试设备的需求成长。目前半导体测试设备的交期都在拉长，包括逻辑芯片、WiFi、音频、蓝牙、CIS 、RF 及 MCU 等众多领域的成长动能都很强。

值得一提的是，芯片的缺货既带动了上游设备出货，也影响了上游设备的生产。

上述人员进一步指出，当前有很多芯片、零组件交期达到 52 至 54 周，这是非常很令人头疼的事情，我们有很多上半年的订单都没法及时出货。庆幸的是，测试机台所用到的芯片为工业级或仪器级产品，相对于量大但价低的消费电子，在供应的稳定性方面更可靠。

不过，仍然有部分特殊功能的零组件供应受到影响，需要请供应商配合加大生产，而从目前的趋势来看，如果芯片和零组件不受缺货影响，下半年测试机市场的景气度将比上半年更好。

对于上述观点，华峰测控也在近期的投资者调研中表示，全球疫情的反复，使得芯片的供应受到一些影响，目前总体可控，未发生缺货风险。但是由于公司的产能由年初的 100 多台快速提升到目前的 200 台左右，叠加芯片供应的一些影响，使得交货期相应的延长一些时间。

超 15 家国产企业共同发力

市场需求旺盛和国产替代双轮驱动，使得全球测试机厂商迎来了较好的发展机遇，在泰瑞达、爱德万、华峰测控等厂商业绩大幅提升的同时，也有越来越多的初创企业涌现在该领域。

长期以来，全球集成电路测试设备高端领域主要由泰瑞达、爱德万两家国际巨头企业垄断，合计占据全球市场 80% 以上的份额，在中低端或者特殊测试领域，就出现了众多企业共同竞争的局面。

集微网从业内了解到，半导体测试设备主要细分领域为存储器、SoC、模拟、数字、分立器件和 RF 测试机。

目前，用于二极管、三极管等分立器件以及用于电源芯片等模拟类芯片测试的测试机已经基本完成国产化，但业内公认上述领域的技术门槛不高。

而用于超大规模 SoC 测试机、存储器测试机等高端领域的测试机市场基本被泰瑞达和爱德万所垄断，其产品线覆盖了集成电路测试所有细分应用领域以及高中低端应用。

在 MCU、WiFi、音频、蓝牙、CIS 、RF 等中端领域的测试机市场，除了日系和美系厂商参与外，还包括致茂、鸿劲等台系厂商以及正在突围的国产企业。

伴随着半导体产业链向国内市场的转移，以及中美贸易摩擦等因素带来的半导体国产化替代加速，国内市场对国产测试设备的需求大幅增长。因此，国内测试机领域开始涌现出大量初创企业。

据集微网不完全统计，截止目前，国内从事测试机业务的厂商已经超过 15 家，包括华峰测控、长川科技、佛山联动、华兴源创、亚威股份（参与收购韩国存储芯片测试机厂商 GSI 公司）、精测电子（武汉精鸿、wintest）、上海御渡（爱德万与南通华达等共同投资设立）、南京宏泰、悦芯科技、派格测控、芯业测控、宏邦电子、河北圣源芯科、摩尔精英（收购德州仪器 ATE 芯片测试设备团队）、杭州加速科技、冠中集创等，目前这一趋势还在继续，越来越多企业开始布局发力半导体测试设备。

当前设备国产化的趋势锐不可当，在众多厂商的参与下，中高端测试机国产化进展正在加速，相信在不久的将来，会有越来越多的国产测试机出现在芯片测试线上。