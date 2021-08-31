韩国最大在线支付服务商 Kakao Pay 将 IPO 规模削减至 13 亿美元

北京时间 8 月 31 日晚间消息，据报道，继《绝地求生》开发商 Krafton 之后，韩国最大的在线支付服务公司 Kakao Pay 今日也将其 IPO（首次公开招股）规模下调至 13 亿美元。

调整之后，Kakao Pay 目前计划以 60,000 韩元至 90,000 韩元的价格区间，出售 1700 万股票，低于之前公布的 63,000 韩元至 96,000 韩元的价格区间。

基于调整后发行价区间的上限，Kakao Pay 此次 IPO 最多将融资 1.53 万亿韩元，低于之前预期的 1.63 万亿韩元。Kakao Pay 表示，计划于 10 月 14 日在首尔上市，市值最高将达到约 11.7 万亿韩元。

与《绝地求生》开发商 Krafton 一样，Kakao Pay 此次削减 IPO 规模，也是出于韩国金融监管部门的担忧。上月中旬，韩国金融监管局（FSS）要求 Kakao Pay 修改 IPO 招股书，但并未详细说明原因。

三星证券、摩根大通和高盛集团是 Kakao Pay 此次 IPO 的主承销商，它们通过将 Kakao Pay 与 PayPal、Square 和巴西 PagSeguro Digital 等规模更大的全球同行进行比较，对 Kakao Pay 进行估值。而今日，这些承销商将 PayPal 和 Square 从对比对象中删除。

上个月，Krafton 也被迫将其 IPO 发行价区间下调了近 1/4。Krafton 表示，最初的估值是基于迪士尼和动视暴雪（Activision Blizzard）等全球同行的估值。但在监管机构提出担忧后，Krafton 将“参照物”更改为四家本土游戏开发商。

去年，Kakao Pay 营收翻了一番多，达到了 2840 亿韩元；净亏损减少了 61%，达到了 250 亿韩元。今年上半年，Kakao Pay 交易金额增长 62% 至 47.3 万亿韩元。据悉，Kakao 持有 Kakao Pay 55% 的股份，蚂蚁集团通过支付宝新加坡公司（Alipay Singapore Holdings）持有 45% 的股份。