产能大增，LG 显示追加 14 亿美元投资越南 OLED 工厂

越南北部港口城市海防人民委员会当地时间周二（31 日）表示，已向韩国 LG 显示颁发许可证，后者将向其海防工厂增加 14 亿美元投资。

据路透社报道，该委员会在一份证明中表示，这笔投资将使得 LG 显示海防工厂的 OLED 面板产量从目前的每月 960 万-1010 万块基板提高至每月 1300 万-1400 万块。

加上追加的 14 亿美元投资，LG 显示在该工厂的投资总和将达到 46.5 亿美元。

LG 显示没有立即回应路透社的置评要求。