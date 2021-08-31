原华为 PR 及 GR 副总裁璩静加入百度，向袁佛玉汇报

8 月 31 日消息，原华为公共及政府事务部副总裁、中国媒体事务部部长璩静已入职百度，任副总裁（VP），负责集团公众沟通部工作。

据了解，璩静入职百度后，目前向袁佛玉汇报，袁佛玉在百度集团职务是集团副总裁（CVP），直接向李彦宏汇报。袁佛玉除了集团公关部，还负责集团品牌、业务线的市场公关部。

璩静毕业于外交学院，曾就职于新华社国内部，2015 年加入华为，负责华为国内媒体事务、对外传播和危机沟通等。