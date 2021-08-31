网易高管：不会打未成年人游戏主意，新规对公司财务影响不到 1%

北京时间 8 月 31 日晚间消息，网易（Nasdaq：NTES）今日发布了截至 6 月 30 日的 2021 年第二季度财报，净营收为 205 亿元人民币（32 亿美元），同比增长 12.9%。归属于网易股东的净利润为 35 亿元人民币（5.485 亿美元）。基于非美国通用会计准则，归属于网易股东的净利润为 42 亿元人民币（6.548 亿美元）。

财报发布后，网易 CEO 丁磊，CFO 杨昭烜和副总裁胡志鹏等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

摩根大通分析师 Alex Yao：一个关于监管的问题，可否请丁总给我们介绍一下青少年反沉迷相关方面的措施？如何看待最新出台的，关于青少年周一到周四不能玩游戏的政策，只能在周五到周日晚上八点到九点玩一个小时，这个政策环境对于我们的业务和游戏收入会有什么影响？

丁磊：昨天，各位可能通过新闻也看到了，国家新闻出版总署关于未成年人防游戏沉迷的决定，主要内容就是一个星期只能有三个小时的时间，让未成年人玩游戏，而且时间主要是安排在星期五，星期六和星期天，以及法定节假日的晚上八点到九点这个时段。网易作为中国主要的游戏开发商，我们积极拥护和支持这项决定，严格落实这项决定。的确在过去一段时间里面，我们发现有些游戏让未成年人沉迷于其中，影响学业和身体健康，这个最严格的限制未成年人玩游戏的决定出来以后，会让未成年人最大程度地远离对游戏的依赖，我们也期待行业内所有公司都能够积极地落实这项决定，让中国的未成年人在一个更加健康的环境下成长，我们觉得这是一个非常好的措施。至于对于公司收入的影响，我想通过今天的财报会告诉大家，目前我们测算到的数据是不到 1% 的财务影响。

杨昭烜：我也想澄清一下，我们所说的不到 1%，是指 18 岁以下未成年用户对公司财务的贡献。不同公司披露数据的标准可能不同，但是根据中国法律，未成年人的定义是指 18 岁以下的人群。这一类人群占网易游戏总收入的不到 1%。

瑞士信贷分析师 Kenneth Fong：我有两个问题。第一个是我理解新的监管政策，让未成年人接触游戏的机会变小，短期来讲，我也同意对我们财务的影响会比较小，但是从中期来讲的话，对我们培育新玩家会不会有影响？我们有什么应对的措施？第二个问题关于音乐方面，现在的音乐版权垄断没有了，网易云音乐对于版权投入的方向和力度有什么新想法？

丁磊：我想未成年人的健康成长是一个国家最重要的未来利益，我觉得作为一家公司来说，我们要从大处着想。我们有能力做出更加精品的，寓教于乐的游戏，不只是在中国，我们能够在全球范围内都取得成功。我简单的说，我们不会去打未成年游戏的主意。第二，我们看到腾讯音乐放弃音乐独家版权的公告，我们非常期待，这是一个真心实意的，不含任何阳奉阴违的决定。在这里，我们也呼吁，唱片公司以开放公平，共同创造行业健康发展的理念，开放授权，我们愿意以最大的诚意，我们也有足够的资金，和各个唱片公司展开广泛的授权合作，共同建设中国的音乐市场。再加上一句，我们非常感谢国家市场监管部门做出的反垄断处罚决定，这给整个行业释放出一个非常明确，积极和振奋人心的信号，广大用户和相关的从业公司充满了期待。