黄仁勋美梦破碎！英伟达收购 Arm 几乎没戏

2020 年 9 月 14 日，日本软银集团表示将会以 400 亿美元的价格将英国芯片设计公司 Arm 出售给英伟达，此次交易如果能够达成将会是半导体行业历史上最大的收购交易。

该消息发布后激起了半导体行业的强烈关注，因为两家半导体巨头一旦合并将会对整个行业的未来发展造成深远的影响。所以在收购消息传出后，很快就引起了不少半导体公司的反对，甚至可以说除了英伟达之外，几乎所有的半导体公司也许都不愿意看到 Arm 与其合并。

不仅仅是半导体行业公司反对这项收购案，除了美国政府态度暧昧之外，中国、英国、欧盟政府目前的立场都趋于反对该收购案。其中中国政府在前段时间更是已经明确表达了反对收购的决定，也就意味着这项收购案将无法得到来自中国方面的监管部门认同，如果英伟达强行推动收购案将有可能失去中国市场。

至少从目前的情况来看，如果没有什么奇迹出现，英伟达收购 Arm 的可能性已经基本为零，不少网友也十分好奇：为何一项收购案会引起如此激烈的争议和反对？

英伟达为什么如此看重 Arm？

如果你了解芯片行业，或者说半导体行业，那么应该不用小雷解释都知道英伟达如今的行业地位 —— 世界领先的图形芯片公司，甚至可以说是现代计算机图形技术的奠定者之一。如果你是喜欢玩 PC 单机游戏的玩家，那么对于英伟达肯定更是无比熟悉，因为目前世界上最强的游戏显卡就是英伟达推出的 RTX 3090。

如今的英伟达已经不再局限于图形计算领域，其在人工智能、深度学习、神经网络等多个领域都已经处于领先地位，同时也是主要的高性能服务中心及超级计算机等市场的主导者之一。

那么 Arm 呢？Arm 的前身是 Acom 公司，这家成立于 1978 年的芯片公司发明了第一代的 RISC 指令集，随后在 31 年前的 1990 年正式从 Acom 公司改组为 ARM 公司。

Arm 公司凭借 RISC 指令集的精简和低功耗特性，在移动设备芯片等领域中逐渐成为领头者，在智能设备成为主流后，Arm 公司的发展更是走上了快车道。如今几乎所有的手机都是使用的 Arm 架构的芯片，而 Arm 架构的芯片全部都基于 Arm 公司开发的核心设计而成，可以说 Arm 公司就是如今移动互联网生态的基石。

所以，即使 2015 年的年营收仅 15 亿美元，Arm 公司在 2016 年被日本软银收购时，其部分股份也卖出了 243 亿英镑（约 328 亿美元）的价格，随后日本软银成为了 Arm 公司的最大股东，而在仅仅 4 年以后这些股份就已经价值 400 亿美元。

在半导体多个领域均有布局的英伟达，如今唯一的短板就是移动领域，或者换个方式说 —— 低功耗的高性能芯片领域。所以，如果英伟达成功收购 Arm 公司，那么就意味着英伟达将会补齐他们的最后一块短板，成为半导体行业中少有的全领域型半导体公司。

有半导体行业的业内人士表示，如果英伟达与 Arm 成功合并，那么下一个世代乃至于往后二三十年，也许都不会有第二家公司能够撼动英伟达在半导体行业中的地位，或许还将超越英特尔成为半导体行业的新领头者。

对于此次收购案，英伟达的现任 CEO 及创始人黄仁勋毫不避讳地将其称为“一生仅有的机会”，有的网友也许觉得很夸张，但是在小雷看来黄仁勋说得并没有错，同样的机会很有可能不会再出现第二次。

英伟达此次能够收购 Arm，主要是软银急需现金流来缓解自己的债务危机，而债务危机的起因则是新冠肺炎疫情，新冠肺炎疫情带来的影响让软银在投资领域蒙受了巨大的损失，现在迫切需要资金填补空缺。

而在疫情中业务增长翻倍的英伟达正好握有大量资金且对 Arm 垂涎已久，虽然软银并不想出售 Arm，但是如今能够在最短时间内达成交易意向且价格能够让软银满意的仅有英伟达提出的 Arm 收购案，所以出售 Arm 已经成为软银目前唯一的选择。

如果软银没有陷入危机，那么英伟达几乎不可能从软银手中以 400 亿美元的价格买下 Arm，毕竟 Arm 所代表的几乎是未来互联网和电子科技的另一半。如此重要的一家公司只要软银还有别的方法挽救危机，估计都不可能将其出售，或者说肯定会开出一个更高的价格。

成功收购 Arm 的可能性有多大？

虽然英伟达对于外界的质疑，基本上给出的回应都是“我们有信心完成收购案”，但是在小雷看来英伟达想要达成这次交易，过程将会相当艰难且成功率很低。因为英伟达几乎需要应付来自整个半导体行业公司的阻击，甚至包括了部分国家政府，在近乎全方位的反对下，软银即使十分迫切地想要达成交易，也很难获得相关部门的审核批准。

为何半导体企业会如此强烈的反对英伟达收购 Arm？这就涉及 Arm 公司的运营和营收模式，作为 Arm 处理器的主要设计者，Arm 公司每一年主要负责更新新一代的 Arm 处理器核心，并且会以不同的型号对其进行命名，比如今年推出的就是 X2、A710 和 A510，他们将成为新一代 Arm 处理器的核心。

以手机为例，高通的骁龙 888 就是以 X1、A78 和 A55 三颗核心为基础设计而成，可以说骁龙系列处理器的核心就是 Arm 提供的，没有了 Arm，高通想要研发下一代骁龙处理器就只能从头再来。

除了高通，苹果的处理器也是如此，虽然苹果的自研处理器并没有使用 Arm 设计的核心架构，但是其处理器技术同样出自 Arm，甚至苹果本身就是 Arm 成立的主导者之一，除此之外的几乎所有 Arm 芯片中都有 Arm 的相关技术专利授权。

所以，半导体企业都不想让 Arm 掌握在某个同行的手里，否则一旦出现什么变故，导致 Arm 的专利授权被暂停或是拖延一段时间，就会直接对产品的生产、研发、销售产生重大影响。而且其它企业在面对掌握有 Arm 这样一个大杀器的同行，不管是谈判还是争夺市场，可以说都天然弱三分。

如果可以选择，Arm 最好的结果就是作为一个独立的公司运营，股份则由各大半导体企业分别持有，并且没有哪个企业拥有决定性的占股比例。其次就是由某家投资集团代管，并且一般不干涉 Arm 的运营，比如软银这样专注于投资的集团，至于将 Arm 交给英伟达这样的半导体龙头企业管理，基本上没有企业会愿意看到。

即使黄仁勋一再对外表示在收购 Arm 之后不会改变公司的运营模式，并且会继续与所有企业保持良好的合作关系，但是没有企业愿意赌英伟达是否会遵守约定。所以，至少从目前的情况来看，英伟达几乎不可能完成对 Arm 的收购，如果强行推动收购案的继续，英伟达所要面对的阻力将会更大。

在今年的上半年，明确表态反对的还只有高通等半导体企业，而在进入八月后，亚马逊、特斯拉、三星、微软等企业都已经加入到反对阵营，面对整个半导体行业的联手，英伟达收购的可能性基本为零。如果英伟达无法完成对 Arm 的收购，那么前期支付的 13 亿美元意向金就要打水漂了。