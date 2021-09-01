美股收跌：拼多多上涨 5.31%，哔哩哔哩大涨 8%，荔枝跌逾 16%

北京时间 9 月 1 日消息，星期二发布的数据显示消费者信心降至 6 个月低点，表明美国人无意购买大件商品，投资者日趋担忧不断增长的新冠肺炎确诊病例对经济的影响，美股收跌。截至收盘，道指跌 39.11 点，跌幅为 0.11%，报收 35360.73 点；标普 500 指数跌 6.11 点，跌幅为 0.13%，报收 4522.68 点；纳指跌 6.65 点，跌幅为 0.04%，报收 15259.24 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股全线上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 丁磊称未成年人在游戏流水中占比不到 1% 网易涨超 8%

网易昨晚发布了未经审计的第二季度财报，在随后的财报分析师电话会议上，网易 CEO 丁磊就日前发布的网游监管新规回应称，未成年人在网易游戏业务流水中占比不到 1%，网易将着力开发寓教于乐的游戏，在中国乃至全球获得成功。

网易净营收增长 13% 至 205 亿元，有道营收增长逾 1 倍至 13 亿元。调整后每股收益为 6.24 元，超过华尔街预期的 6.16 元。董事会授权网易将股票回购计划由 20 亿美元扩大至 30 亿美元，目前已回购约 5 亿美元美国存托股。董事会还授权网易回购至多 5000 万美元有道美国存托股。

在此消息影响下，今天常规交易中网易股价上涨 7.8 美元，涨幅为 8.7%，报收于 97.42 美元。

▲ 蔚来或因入股莲花获利数十亿美元 股价涨近 4%

彭博社报道称投资者将因蔚来入股英国莲花汽车而拥有第二个致富之道后，常规交易中蔚来涨 1.51 美元，涨幅为 3.99%，报收于 39.31 美元。

除“探索在包括高端智能电动汽车在内的领域合作”外，蔚来还将因莲花上市而获利。据悉，吉利计划使莲花最早明年上市。如果莲花能成功以逾 150 亿美元估值上市，根据持股比例，蔚来将能因此获利数亿，甚至数十亿美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

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▲ 微软 10 月 5 日起免费发布 Windows 11

微软星期二表示，将从 10 月 5 日起让符合条件的 PC 免费升级到 Windows 11。“诞生”于 1985 年的 Windows 是微软业务的一个主要部分，第四财季贡献 66 亿美元营收，占到微软总营收的 14%。Windows 11 的成功发布将进一步“保护”这一业务的未来，也会使 Azure、Office 等微软其他业务受益。

微软 Windows 营销总经理亚伦・伍德曼（Aaron Woodman）发表博文称，与以往的 Windows 版本一样，微软将利用设备资料和其他因素确定哪些设备首先升级到 Windows 11。Windows 11 能够运行 Android，它的发布正值微软面临 Chromebook 日趋激烈的竞争之际，Chromebook 能够运行 Android 应用。鉴于 Windows 10 非常普及，未必所有人都有意升级到 Windows 11。Windows 10 是世界上用户最多的 PC 操作系统，每月运行它的设备平均为 13 亿台。

受此消息影响，今天微软股价一度上涨 0.83 美元。常规交易中微软跌 1.71 美元，跌幅为 0.56%，报收于 301.88 美元。

▲ 韩国议会通过法案 强制苹果谷歌开放应用商店

韩国成为强制苹果和谷歌向其他支付系统开放应用商店的首个国家，可能为包括印度、美国在内的其他国家开了一个先例。韩国议会星期二通过《电讯商业法案》（The Telecommunications Business Act），禁止应用商店运营商强制开发者使用它们的网上支付系统，允许用户通过其他方法进行支付。预计韩国总统文在寅最早将在 9 月份签署这一法案。

Omdia 分析师吉列尔莫・埃斯科菲特 (Guillermo Escofet) 表示，“这预示其他国家和地区也会通过相似法案，政治情绪对科技巨头掌握的巨大力量颇有敌意。”

谷歌表示，其支付模式有助于消费者能以低价格购买到设备，确保平台和开发者的财务成功。苹果强调称，韩国这一法案将破坏对用户的安全保护，导致用户对 App Store 的不信任，最终扼杀开发者在韩国获得收入的机会。