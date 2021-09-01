BOSE 新旗舰降噪耳机 QC45 海外率先发布，售价 329 美元

IT之家 9 月 1 日消息 BOSE 博士在海外率先发布了下一代旗舰降噪耳机 QuietComfort 45，有黑、白两款配色，售价 329 美元（约 2128.63 元人民币）。

BOSE QC45 耳机在设计上与前代 QuietComfort 35 II 基本一致，但进行了多项改进，比如 USB-C 接口充电，最长续航可达 24 小时，配备四麦克风，可实现更好的拾音。

BOSE QC45 拥有 Quiet 和 Aware 两种模式，也就是常说的“主动降噪”和“环境音”模式，前者将用户与周围区域的噪音隔离开来，而后者则放大环境噪音，让用户更加了解附近发生的事情。官方称，QC45 的主动降噪将比上一代更优秀，尤其是在中频方面，使其成为通勤者的绝佳选择。

BOSE 还为新旗舰耳机带来了一种新的 TriPort 声学结构，可以向每个耳罩发出更深沉的声音。

BOSE QC45 上的有源均衡器经过音量优化，因此低音等元素在不同的音量级别上保持不变。用户可以通过 Android 和 iOS 上提供的 Bose Music 应用程序根据自己的喜好调整声音。

BOSE QC45 还保留了上一代电源和音乐物理按键，并配备了多点连接的蓝牙 5.1 以及传统的 3.5mm 耳机孔。据称，充满电需要 2.5 小时，而 15 分钟的快速充电可确保长达 3 小时的音乐播放。

Bose QC45 有黑色和白色两种颜色，均具有哑光质感，海外零售价定为 329 美元（约 2128.63 元人民币），海外商店将于 9 月 23 日开售。