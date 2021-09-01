调查显示目前特斯拉 FSD 套件普及率为 11% 左右

9 月 1 日消息，一项针对全球 1.7 万名特斯拉车主开展的调查显示，特斯拉完全自动驾驶功能（FSD）套件目前在全球特斯拉车主中的普及率仅为 11% 左右。

特斯拉 FSD 套件一直备受争议，主要原因是其没能让特斯拉电动汽车实现完全自动驾驶。特斯拉承诺，未来将会进行软件升级，让使用 FSD 套件的汽车实现完全自动驾驶功能。

此外，FSD 套件和特斯拉从之前高级辅助驾驶系统增强版 Autopilot 中引入的一些功能没什么大的区别。比如说 Autopilot 导航、自动变道、自动泊车、停车场召唤等等。但特斯拉将 FSD 在美国市场的价格提高到了 1 万美元。

特斯拉还表示，随着 FSD 套件上线更多的完全自动驾驶功能，FSD 套件价格将会继续上涨。

无论如何，FSD 在特斯拉车主中的普及率才能清楚表明用户对特斯拉实现 FSD 套件所承诺功能有无信心。

这对特斯拉的财务状况也非常重要，因为无论车主是否订购 FSD 套件，所有的相关硬件都已经包含在车辆价格中。多一个车主购买 FSD 套件，特斯拉就能从汽车业务上获得更多利润。

一项针对 1.7 万多名特斯拉买家的调查显示，目前特斯拉 FSD 套件在全球特斯拉车主中的普及率仅为 11% 左右。最高点是在 2019 年，当时 FSD 套件的普及率达到了 46%。

特斯拉 FSD 套件普及率出现的波动性很容易解释。2019 年 FSD 套件普及率迎来大幅增长主要是因为特斯拉将增强版 Autopilot 的功能都迁移到了 FSD 套件中。至于随后普及率出现大幅下滑，主要是因为特斯拉提高了 FSD 套件价格。

此外，特斯拉 FSD 套件在 Model S 和 Model X 车主中的普及率要高于 Model 3 和 Model Y 的车主。

这项调查的数据来源是截至 2021 年 7 月份的特斯拉汽车订单跟踪信息。之后特斯拉宣布推出 FSD 套件的按月订阅服务。

按月订阅预计会提升 FSD 套件的普及率，但真正能为普及率带来巨大变化的将是特斯拉在更大范围内发布 FSD 测试套件。

这项计划已经被推迟数次，但首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 最近表示，应该会在一个月左右的时间内实现。这可能会大大加快特斯拉 FSD 套件在美国市场的普及率。