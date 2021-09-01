NASA SLS 再次错过首飞最后期限，或推迟到 2022 年夏季

9 月 1 日消息，在公开场合，美国宇航局 (NASA) 仍坚称其太空发射系统 (SLS) 运载火箭有望于今年完成首飞。该机构发言人最近还强调：“我们正在为今年年底前执行“阿尔特弥斯”（Artemis）重返月球计划的首次发射而努力。”

然而，有消息人士私下表示，执行 Artemis 1 任务的 SLS 火箭和“猎户座”飞船最早可能于明年春季发射，而且夏季是更现实的目标日期。NASA 在肯尼迪航天中心测试和集成火箭的内部目标已经落后了大约两个月，关键的飞行前测试仍在进行中。

▲ 今年 6 月份，美国宇航局将太空发射系统（SLS）火箭的适配器与核心级集成

NASA 发言人凯瑟琳・汉布尔顿 (Kathryn Hambleton) 承认，该机构的计划正被推迟。她说：“NASA 继续监测肯尼迪地区新冠肺炎感染病例增加的情况，再加上天气和首次试飞等其他因素，正在影响我们的发射计划。不过，我们正在朝着发射的目标缓步前进，同时尽可能保证我们团队的安全。”

今年夏天早些时候，NASA 技术人员和工程师完成了 SLS 及其侧面助推器的集成。猎户座飞船的“模拟器”随后被放置在火箭的顶部。目前，NASA 及其承包商正在对组装好的火箭进行振动测试，目的是更好地了解整个火箭的自然振动与外力造成的振动之间的区别。这些信息将被输入飞行软件。

NASA 原本希望在 7 月份完成这项工作，但汉布尔顿证实，振动测试（或称为模态测试）正在肯尼迪航天中心的火箭组装大楼进行。在这次测试之后，模拟器将被移除，猎户座飞船及其发射中止系统将被小心地堆放在火箭的顶部。这个过程可能需要几周时间。

在这次组装和进一步测试之后，SLS 和猎户座飞船将被送到第 39B 发射台进行一次关键设施设备发射前状态合练（WDR）。在此期间，火箭中将被注入推进剂，并将模拟发射倒计时等程序。不过，火箭发动机不会点火。消息人士称，这项测试可能会在 11 月或 12 月进行。

测试结束后，SLS 火箭将返回装配大楼进行最终检查和收尾工作。假设 WDR 测试和其他活动能够按计划进行，SLS 火箭可能会在明年春天发射。然而，如果有进一步的延迟，或者在 WDR 中发现了新的问题，发射很可能会推迟到明年夏天。

汉布尔顿说，NASA 计划很快提供发射日期的最新消息。她说，在对猎户座飞船进行模态测试并将其堆放在 SLS 火箭顶部后，该机构将公布 WDR 和火箭发射的预计日期。

尽管 SLS 火箭的开发进度比预期晚了几年，且超出预算数十亿美元，但在某种程度上，它的发射可以算是小小的奇迹。对于像 NASA 这样的庞大机构来说，完成复杂的载人航天任务相当困难，而且开发 SLS 火箭在技术和政治上都很复杂。

由于担心航天飞机退役后的失业问题，美国国会将 SLS 火箭项目强加给了 NASA，甚至规定了它的各种部件规格，以确保波音、洛克希德・马丁、诺斯罗普・格鲁曼以及 Aerojet Rocketdyne 等航天飞机承包商继续获得大量的太空项目资金。虽然得到了资金支持，但这些承包商仍未能及时交付。

美国国会于 2010 年 10 月份通过立法，宣布推出 SLS 项目，当时他们预计火箭将于 2016 年投入使用。该项目的关键支持者包括时任佛罗里达州参议员、NASA 现任局长比尔・纳尔逊 (Bill Nelson)。他坚决反对美国政府的努力，后者希望探索联合发射联盟公司 (ULA) 和 SpaceX 等私营公司是否可以更有效地为 NASA 制造大型火箭。

纳尔逊当时表示，NASA 及其传统承包商可以比任何人做得更好。他说：“这款火箭的开发成本可能比我们想象的更低。在 NASA 的授权法案中，该项目在五到六年内的成本不超过 115 亿美元。”后来，纳尔逊还称：“如果我们不能用 115 亿美元制造出火箭，我们就应该关门。”

然而十多年后，NASA 已经在 SLS 项目上花费了 200 多亿美元资金。纳尔逊如今已不再是美国参议员，而是成了 NASA 局长，但该机构依然在照常运营。