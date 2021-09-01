缺芯持续困扰商业运输，交期已超 5 个月

从卡车、拖车整车厂到商业车载信息技术供应商，在需求增长的同时，芯片出货的推迟正在困扰整个商业运输行业。

图源：沃尔沃卡车

据《电子时报》报道，市场研究机构 ABI Research 表示，订单将很快延长到 2022 年，这表明商业运输行业至少到 2021 年底都将面临严重的芯片短缺。

ABI 供应链管理和物流首席分析师 Susan Beardslee 表示，“互联互通、安全和一体化是当今商业运输的关键要素。一辆重型汽车需要 17 个以上的计算模块，从安全系统到发动机控制和远程信息处理，都受到出货延迟的影响。”

麦克卡车不得不在过去一个月定期暂停部分生产，戴姆勒在最近的收益报告中也提出了警告，沃尔沃卡车则表示，未来可能会出现生产中断的情况。车载信息服务供应商则必须决定如何解决截至上季度仍有 65 万台 3G 设备的问题。

“尽管在持续的短缺和延迟下，供应商本可能转向替代产品，确认真实的需求，并且在某些情况下，转嫁因需求的增加以及灵活性的需要而带来的成本，”Beardslee 说，“但在不可能做到这一点的情况下，可能需要新的合同协议和条款来重新分配风险，为所需设备提供资金，并采用更集中的实时供应链解决方案。”