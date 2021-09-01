恩智浦 CFO 卖掉 70% 的股份入手 3200 万美元，引发外界猜疑

前一段时间，曾一度甚嚣尘上的三星收购恩智浦传闻有偃旗息鼓之势。

8 月 31 日，半导体分析机构 semianalysis 对传闻做了分析，认为三星一直希望大举进入汽车行业，现在每辆车的半导体含量从每辆车 100 美元飙升至 1000 美元。不过汽车行业的自动化变革推动了恩智浦的股价，抬高了汽车半导体企业的议价权。

据“韩国时报”报道，三星最近一系列动作和李在镕的保释有关，三星的任何重大投资他都会过问。

文在寅总统表示，他理解外界对有关释放李在镕的批评，但做出这一决定的部分原因是该国期望李在镕在解决芯片短缺和疫苗供应问题方面做出更大贡献。

报道还指出，另一个原因也许是恩智浦太贵了。汽车短缺以及交易传闻致恩智浦估值飙升。三星如果想收购恩智浦，各种现金组合可能需要 1000 亿美元的巨资。

而且报道还注意到，恩智浦首席财务官 CFO 凯利・皮特（Kelly Peter ）出售了其 203749 股中的 142311 股。这是一个令人震惊的卖出量，远远超过最近有记录的历史上任何内部人士的销售，他卖掉了手上 70% 的股份。

首席财务官还负责公司的资本回报政策，恩智浦将其 100% 以上的现金用于股票回购。断断续续的股票回购也助长了恩智浦股价的飙升。

也许还有另一个完全合理的原因，这位工作了 10 年以上的高管一次需要 3200 万美元，虽然他将于 2022 年 2 月退休，但他此时卖掉如此多的股份，不免引发外界的很多猜疑。恩智浦目前没有回应置评请求。