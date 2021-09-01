松下 LUMIX S 24mm F1.8 镜头官宣，将于今晚发布

IT之家 9 月 1 日消息 松下影像将于今晚 8 点举行线上新品发布会，有望发布 LUMIX G 系列的全新旗舰 GH6 微单相机。除此之外，LUMIX S 24mm F1.8 镜头此前已得到曝光，今日，官方正式宣布了这枚 L 卡口大光圈全画幅无反定焦镜头。

LUMIX S 24mm F1.8 由 11 组 12 片镜片组成，包括 3 片非球面镜片、3 片 ED（低色散）镜片和 1 片 UED（超低色散）镜片。三片非球面镜片的使用，既实现了较高的影像还原，又实现了美丽的虚化效果，适用于多种场景，例如，广角拍摄风光和快照。而 ED 镜片和 UED 镜片则可有效抑制色散，还原真实的色彩世界。

LUMIX S 24mm F1.8 操作平滑、安静无杂音，与高速高精度的自动对焦系统配合使用，传感器驱动速度最高为 240 fps。在非线性设置下，根据聚焦环的旋转速度可对焦点进行变量移动。在线性设置下，可根据聚焦环的旋转量，以指定量移动焦点。对焦行程（每个旋转量子的焦点偏移量）可以从 90 到 360 度以 30 度进行选择，以实现预期的聚焦操作。 LUMIX S 24mm F1.8 还具有抑制呼吸效应的设计，在视频录制性能方面较为出色。

LUMIX S 24mm F1.8 轻巧紧凑，重量约为 310g，便于携带，适合搭配松下体积较小的全画幅机型 LUMIX S5 使用。防尘/防溅设计可承受苛刻的环境条件，即使在-10℃的情况下也能继续工作。滤镜口径为 67mm，光圈由 9 片叶片构成。

IT之家了解到，松下未来还会发布 35mm F1.8 定焦镜头，将致力于完善 LUMIX S 系列的 L 卡口镜头群。