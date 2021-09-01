小米造车加速：团队搭建基本成型，自研投资并行

官宣造车近半年后，在外界的种种关注和猜测之下，小米汽车终于迎来了一系列实质性进展。

小米董事长雷军今日在微博上表示，小米汽车正式注册，公司名：小米汽车有限公司，注册资金 100 亿，自己亲自担任法人代表。

雷军在微博上晒出的一张高管图片中，也透露出小米汽车在团队搭建上的端倪，小米原大家电总经理李肖爽、技术委员会主席叶航军、原参谋部副参谋长于锴等人均在列。据悉，目前小米汽车团队已有约 300 人。

日前，小米还刚刚宣布收购自动驾驶技术公司 DeepMotion（深动科技）。这也代表着，在一些关键技术上，小米将会采用自研 + 投资并购的双重模式。

团队搭建成型 王川不在其中？

在小米官宣造车之前，各种相关传闻已经频出。曾有媒体报道称，造车项目或将由小米董事长雷军亲自带队，而直接负责人则是小米联合创始人和首席战略官王川。

王川是雷军多年的好友和搭档，曾创立多看科技、雷石科技等，加入小米后曾参与创建和负责过小米电视和大家电业务，小米电视已多个季度国内第一，大家电业务也正在成为小米 IoT 业务的新增长引擎。

不过从雷军在微博上晒出的小米汽车相关高管团队中，并没有出现王川。

在这张照片中，前排主要是小米集团相关高管，包括董事长雷军、总裁王翔、天星数科（小米金融）董事长洪锋、中国区总裁卢伟冰、组织部部长刘德、参谋长张峰、CFO 林世伟、副总裁何勇、高级顾问祁燕。

在小米汽车正式注册的场合，小米联合创始人和首席战略官王川并未出现其中。此外，还有一些高管未出现，比如副董事长林斌、手机部总裁曾学忠，应该是未参与汽车相关业务。

值得注意的是，2019 年，小米高级副总裁祁燕因个人要求正式退休，改任高级顾问。祁燕此前分管平台管理部和外部公共关系，小米副总裁何勇是其退休后的继任者。而此次，已经退休的祁燕再次出现，不知是否是因为小米汽车再次复出。

而在照片的后排，主要是小米汽车业务相关的团队。此前的相关传闻也一一得到印证。

后排中包括原大家电总经理李肖爽、原参谋部副参谋长于锴，以及现在的技术委员会主席叶航军。此前曾有媒体报道，小米设立了汽车筹备组：原大家电总经理李肖爽主要负责整车、供应链以及工厂相关的筹备工作；原参谋部副参谋长于锴负责座舱业务筹备；自动驾驶业务则归属在小米技术委员会，由技术委员会主席叶航军负责筹备。

这样的安排也与三人过去的经历直接相关，李肖爽作为原大家电总经理，在供应链和工厂相关方面有丰富经验；原参谋部副参谋长于锴曾担任互联网三部总经理，负责 MIUI 的资讯、搜索、开发者生态系统等方面，这与智能汽车的座舱业务直接相关；叶航军曾担任小米人工智能部总经理和小米 AIoT 战略委员会副主席，今年正式出任技术委员会主席，在 AI 和 IoT 相关技术上车，以及布局自动驾驶等技术方面可以更好统筹。

据悉，小米汽车团队目前已有约 300 人。小米汽车方面透露，目前团队还在急速扩张，欢迎更多志同道合的伙伴加入。

自研 + 投资并购双模式

在造车相关的技术，比如最关键的自动驾驶上，小米此前是相对薄弱的。

今年 7 月，雷军曾在微博上亲自为小米汽车的自动驾驶部门招聘人才。称首批招募 500 位自动驾驶技术精英，自研行业领先的 L4 级智能驾驶能力，支持全国多地办公。

而今年 8 月，小米在发布第二季度财报的同时，还宣布以 7737 万美元 (约合人民币 5 亿元) 的价格全资收购自动驾驶技术公司 DeepMotion（深动科技）。

从 5 亿元的价格来看，属实不贵，小米通过收购获得了深动科技相关的技术；而从人才角度，DeepMotion 的四位联合创始人 ——CEO 蔡锐、CTO 李志伟、首席科学家杨奎元、研发总监张驰均出身微软亚洲研究院，同样出身微软的小米副董事长林斌日前还在微博上透露，这几位微软老同事将一起加入小米造车。

5 亿元，买了技术，还有人才团队，确实很划算。

实际上，在造车相关的技术上，小米采取了与手机业务相似的自研 + 投资的模式布局。一方面招募人才自研，小米原先在手机业务上积累的 AI、软件、硬件等能力也可以平移到汽车上；另一方面，除了收购深动科技，小米还在造车上进行了多起投资。

在宣布造车后，小米分别对纵目科技、禾赛科技、几何伙伴、爱泊车等进行了投资，这几家公司都是自动驾驶或者相关的公司。

其中，纵目科技主要提供辅助驾驶和无人泊车等自动驾驶相关方案；禾赛科技是激光雷达制造商；几何伙伴是 4D 毫米波成像雷达供应商；爱泊车主要涉及智慧停车相关领域。

实际上，在宣布造车之前，小米出行领域，甚至是新能源汽车领域有多起投资布局，这些资源未来都可以被整合在小米汽车的供应链之中。

还有多个疑问待解

除了公司注册、团队组建和技术研发之外，小米造车还有诸多疑问待解。

一是总部落户何处。据媒体报道，北京、上海、武汉、合肥等地都在争取小米造车项目。不过小米汽车总部究竟落户何地，目前还未有定论。针对外界传闻，此前小米公关部总经理王化曾对外界传闻有过统一回复，他表示，近段时间关于小米造车的部分信息已经越传越离谱。以上所有均非事实，一切以官方披露信息为准，大家转而告知切勿轻信。

小米总裁王翔日前在电话会议中表示，针对造车的落户地点，小米在过去很长一段时间都在仔细评估调研。“这是一个非常复杂的问题，我想我们会在适当的时候跟大家报告我们最终的结果。”他说。

二是自建工厂还是代工。宣布造车后，雷军频繁走访长安、广汽、上汽通用五菱、长城、上汽、东风等厂商，也多次传出代工的绯闻对象，不过被小米方面予以否认。

最后是产品的定义和价位段。今年 4 月，雷军曾就此在微博上做过网友投票，结果显示，2/3 的用户希望小米定价在 10 万元以上，其中有 8% 的用户将价格提到 30 万元。“大家还是希望我们做中高端的车。”雷军称。不过具体售价如何，还需要等待小米的第一款车真正造出之后了。