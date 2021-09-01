Docker 桌面不再对企业用户免费，每月订阅费最高 21 美元

Docker 官方宣布：自 2021 年 8 月 31 日起，Docker 桌面将不再对企业用户免费了。

对于员工数量超过 250 名或收入超过 1000 万美元的公司，他们必须使用付费订阅。

费用最高为每月 21 美元（折合人民币约 136 元）。

对于个人用户，Docker 桌面则仍旧可以免费使用，只是 Docker 把它的订阅名称从“Free”换成了“Personal”。

这次收费只针对 Docker 桌面，在 Docker Engine、上游开源 Docker 和 Moby 项目上，则没有什么变化。

Docker 官方表示，这次调整是他们对可持续商业模式的探索。

但这种说法并不能让广大开发者买账，有人直接给 Docker 官方留言：

你们这是想给对家 Podman、Buildah 留机会吧！

想要开拓新的商业模式

针对企业，Docker 给出了三种订阅方案：Pro、Team、Business。

其中收费最高的 Docker Business 可以提供更多的服务内容。

主要包括集中管理、单点登录和增强安全性这几项功能。

用户可以在集中控制面板上设置允许开发人员访问的内容。

同时还有基于 SaaS 的集中管理，能够控制 CPU 使用率、内存、端口和防火墙访问的配置。

总的来看，Docker Business 主要是想要帮助企业更好管理 Docker 开发环境。

针对此次变动，Docker 官方主要给出了两点理由。

Docker 的 CEO Scott Johnston 表示：

一方面，现在公司想要解决软件供应链上存在的安全隐患；另一方面，公司需要开拓一个可行的商业模式。

目前，全球有 55% 的专业开发人员在使用 Docker。

但是对供应链攻击的速度也在增加，这导致对 Docker 可信内容（包括 Docker Official Images 和 Docker Verified Publisher images）的需求也在加速增长。

再加上全球开发人员数量也在飞速增长，Johnston 表示这一数字在 2030 年将会增长到 4500 万。为了满足更大的需求，Docker 需要做出一些调整。

事实上，Docker 非常受开发者们欢迎。

它能够相对轻松地使用容器在一台机器上开发和测试多个程序，而且程序之间共享操作系统的内核不会互相干扰。

Docker Desktop 是其中的一部分，它可以管理各种 Docker 组件和功能，包括容器、图像、本地 Kubernetes 等等。

网友炸锅了：这不是钱的事

虽然 Docker 官方已经给出了充分的理由，但是许多人对此并不买账。

不少人已经在 Docker 的推特下嚷嚷着要换平台了。

有人直言，这不就和之前只有订阅后才能使用 Java SE 一样么，最后有大量公司都选择了 FOSS 替代方案。

也有人担心，这不只是钱的问题，更是一种“钓鱼”策略。等到有一天每个人都使用它时，然后他们再毫无征兆地调整收费模式。

但现实问题是，如果大企业想要更换平台，也不是件容易事。

相比之费九牛二虎之力迁移平台，一个月 21 美元的收费，真的微不足道。

所以“妥协”，或许是更多用户会选择的方案。

而且相较于收费的问题，更多人想吐槽的是：