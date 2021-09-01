这款 PDF 阅读器 1 秒定位论文公式变量，不同页图文同屏看，刷论文再也不用来回翻页看文找图了

论文当前段落和相关图像又双叒不在同一页上！

怎么办？只能看文找图，再看图找文，在论文间来回跳转。

重复几次后，理解思路也就被沿途密密麻麻的数字和大小写字母打乱了。

还有那些动辄几十上百的引用，要查看也只能手动复制粘贴去 Google。

Ctrl+F 搜索关键词也经常是搜一个，忘一个……

但现在，只要一个 PDF 阅读器 Sioyek，就可以解决所有问题！

滑动论文页面，距当前段落最近的引用图像就能显示在单独窗口中：

点击论文中的引用名，就能自动弹出搜索页面：

对于一些晦涩的专有名词或自造词，还可以分别自定义“变量名”进行快速跳转：

八大功能玩转论文

目前，Sioyek 主要有 8 种功能，主要通过键盘快捷键进行操作。

快速打开

这一功能会根据你以前打开或编辑过的所有文件生成一个简单的目录，帮助你快速地搜索、打开相关文件。

自动生成目录

Sioyek 能够根据论文本身的结构生成目录，随时搜索和跳转到具体位置：

智能跳转

即使所引用的图表不提供链接，你也可以直接点击并跳转到目的位置。

不仅如此，还可以点击引用论文名自动进行 Google 搜索：

标记

你可以通过小写字母（如“m”）为关键词设置一个“局部变量”，或通过大写字母（如“M”）设置“全局变量”。

然后按下这些你设置好的字母，快速来到标记名称的位置：

书签

不同于快速定位的标记，书签相当于是一个“全局版”的标记，由文本字符串构成，一般用于更长期的搜索：

高亮

可以使用不同颜色来高亮文本，并通过目录来管理这些文本：

图形入口

Sioyek 会将论文段落与图形位置链接，并在一个单独的窗口中显示引用的图形。

当你滑动文档时，窗口也会实时更新距离当前段落里引用图形中最近的那一个。

这一功能对多显示器工作的人尤其方便。

自定义快捷键和 UI

用户可以通过编辑 keys _ user 来自定义快捷键，或者修改 UI 元素，比如更改应用程序的背景色：

Linux、Windows、Mac 都可安装

根据开发者测试，在 6700K 的 CPU 上的一份 500 页的 PDF 文件，Sioyek 能够在不到一秒的时间内完成搜索。

此外，他也计划在未来加入更多的功能。

比如说将目前的标记、书签、文档状态导出为纯文本格式文件：

以及加入更多的索引，为论文建立一个“数据结构”。

还有很多用户所提出的”注释“功能，也被加入了未来的更新之中：

目前，这款 PDF 阅读器在 Linux、Windows、Mac 上都可使用：

下载地址：

https://github.com/ahrm/sioyek

参考链接：

https://news.ycombinator.com/item?id=27893303