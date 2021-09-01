数据显示：开发者对苹果 Mac 版 App Store 越来越不感兴趣

IT之家 9 月 1 日消息 苹果 Mac 版 App Store 不像 iOS 版 App Store 那样古老，但也不像后者那样成功。Mac 版 App Store 最早于 2010 年上线，新的研究表明，开发者对在 Mac 版 App Store 上发布新应用程序的兴趣越来越小。

据应用分析公司 AppFigures 的报告，自今年年初以来，提交给 Mac App Store 的新应用数量一直在稳步下降。

2021 年 1 月，Mac 版 App Store 上发布了 400 多个新的 macOS 应用程序。6 月份，这一数字首次跌破 300，预计 8 月份将只有大约 200 款新应用程序。与前几年相比，开发者似乎对通过 Mac 版 App Store 分发 Mac 应用程序不那么感兴趣了。

IT之家了解到，AppFigures 没有给出数字下降的具体原因，不过可能是因为 Mac 电脑不像 iPhone/iPad，它可以从 App Store 以外安装应用。

苹果也不是没有做出过努力，比如推出 M1 芯片的 Mac 电脑，可以让用户在电脑上运行 iOS/iPadOS 的应用程序，但目前并没有很多成效。

据外媒 9To5Mac 报道，一些开发者曾对 Mac 版 App Store 表示不满，因为它缺乏提供试用或打折捆绑包的简便方法，更不用说会被苹果从 App Store 中的每笔销售中收取 30% 的佣金，还需要接受长时间的应用审查。在大多数情况下，通过其他方法分发 Mac 应用程序更容易、更简单。