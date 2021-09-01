小米 CC 11 证件照出炉，最高搭载 12GB 内存

IT之家 9 月 1 日消息 小米 CC11 在 7 月份就已经入网工信部，当时提供该机的配置，但没有附带照片，现在该机的照片已经出来了，设计看起来很熟悉，有一个方形的相机模块，与其它几个小米 11 系列手机相似。

小米 CC 系列为中国市场独占，但该机可能会在全球其它市场上以不同的名字推出，就像小米 Note 10 是基于 CC9 Pro 的。

图片显示，该机后置三摄像头，没有潜望式摄像头，还可以看到所有的按键都在右侧，还有一个单 LED 闪光灯。

配置方面，小米 CC11 将采用 6.5 英寸 OLED 显示屏，分辨率为 FHD+（1080×2400 像素），手机将采用 2.4GHz 八核处理器，可能为骁龙 778G 或 780G SoC，将有 6GB/8GB 和 12GB 的内存版本，以及 128GB、256GB/512GB 存储版本，还将支持 microSD 卡，存储扩展最高可达 1TB。

拍照方面，小米 CC11 将配备 6400 万像素的主摄像头，尺寸方面为 160.53 X 75.72 X 6.81 毫米，重量约为 157 克，将配备 4150mAh 电池。该机将有九种颜色可供选择：红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色、黑色和白色，这款手机还将支持 5G 网络。

IT之家了解到，小米上一款 CC 系列机型还是 2 年前的 CC9 Pro。